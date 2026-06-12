https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/putin-rusya-tum-kolektif-batiya-tek-basina-karsi-koyuyor-1106465428.html

Putin: Rusya, tüm kolektif Batı’ya tek başına karşı koyuyor

Putin: Rusya, tüm kolektif Batı’ya tek başına karşı koyuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Günü etkinlikleri kapsamında Kremlin’de ‘özel askeri operasyon’ katılımcılarıyla bir araya gelen Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin Rusya'ya... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T17:43+0300

2026-06-12T17:43+0300

2026-06-12T17:43+0300

dünya

vladimir putin

kremlin

rusya günü

rusya

ukrayna

nato

özel askeri harekat

batı

hitler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106465242_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_631de9a505f37dbffef087f5fa105407.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü vesilesiyle Kremlin’deki kabulde yaptığı konuşmada, ülkesinin bugün NATO şemsiyesi altındaki tüm "kolektif Batı'ya" karşı tek başına mücadele ettiğini belirterek, tüm ittifak üyelerinin Rusya'ya yönelik düşmanca eylemlerini giderek artırdığına dikkat çekti.‘NATO ülkeleri Rusya’ya karşı savaşı başlattı’Ukrayna krizinin kökenlerine değinen Rus lider, Batı'nın Kiev'deki iktidar değişikliğiyle birlikte Rusya'ya karşı fiilen bir savaş başlattığını ifade etti. ‘Bu savaş Ukrayna'daki darbeyle başladı" diyen Putin, tüm bu çabalara rağmen hiç kimsenin Rusya'yı stratejik düzeyde hezimete uğratmayı başaramadığını vurguladı.‘Minsk anlaşmaları Kiev’in silahlanması için kullanıldı’Minsk anlaşmalarının uygulanma sürecine yönelik Batı'yı eleştiren Putin, bu mutabakatın samimi bir barış arayışından ziyade Kiev rejiminin yeniden silahlanması ve askeri hazırlık yapması için bir zaman kazanma taktiği olduğunu belirtti. NATO'nun Rusya'yı çökertme hedefinin başarısız olduğunu vurgulayan Putin, "Artık stratejik yenilgi yaşatma planının imkansız olduğunu anladılar, sadece çok acele ettiler" değerlendirmesinde bulundu.‘Napolyon ve Hitler dönemlerinde olduğu gibi düşman her zaman vardı’Rusya'nın tarih boyunca benzer çoklu tehditlerle karşılaştığına atıfta bulunan Putin, bu durumu "Tıpkı Napolyon ve Hitler dönemlerinde olduğu gibi, Rusya'nın her zaman çok sayıda düşmanı oldu. Bugün de herkes ülkemize saldırmaya çalışıyor" sözleriyle ifade etti.‘Donbass’ta 8 yıl bekledik, askeri yolla yanıt vermek zorunda kaldık’Donbass krizinde barışçıl çözüm umuduyla tam 8 yıl beklediklerini belirten Rus lider, nihayetinde bölge halkını korumak için askeri güç kullanmak zorunda bırakıldıklarını dile getirdi. Mevcut çatışma ortamında proaktif bir strateji izlediklerinin altını çizen Putin, "Rusya, düşmanlarının meydan okumalarına sadece cevap vermekle kalmamalı, onlardan daima bir adım önde olmalı" dedi.‘Rusya, ulusal çıkarları çerçevesinde müzakereye hazır’Konuşmasında olası diplomasi trafiğine kapıyı kapatmayan Putin, Ukrayna krizinin çözümü için masaya oturabilecekleri mesajını verdi. Ancak Rus lider, bu müzakerelerin ancak Rusya'nın ulusal çıkarları dikkate alınarak yürütülebileceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/putin-rusya-gununu-kutladi-ulkemizin-bin-yillik-yolu-bolunmez-bir-butundur-1106460917.html

rusya

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, kremlin, rusya günü, rusya, ukrayna, nato, özel askeri harekat, batı, hitler, minsk anlaşması, ukrayna krizi