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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/putin-rusya-tum-kolektif-batiya-tek-basina-karsi-koyuyor-1106465428.html
Putin: Rusya, tüm kolektif Batı’ya tek başına karşı koyuyor
Putin: Rusya, tüm kolektif Batı’ya tek başına karşı koyuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Günü etkinlikleri kapsamında Kremlin’de ‘özel askeri operasyon’ katılımcılarıyla bir araya gelen Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin Rusya'ya... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T17:43+0300
2026-06-12T17:43+0300
dünya
vladimir putin
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rusya günü
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batı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü vesilesiyle Kremlin’deki kabulde yaptığı konuşmada, ülkesinin bugün NATO şemsiyesi altındaki tüm "kolektif Batı'ya" karşı tek başına mücadele ettiğini belirterek, tüm ittifak üyelerinin Rusya'ya yönelik düşmanca eylemlerini giderek artırdığına dikkat çekti.‘NATO ülkeleri Rusya’ya karşı savaşı başlattı’Ukrayna krizinin kökenlerine değinen Rus lider, Batı'nın Kiev'deki iktidar değişikliğiyle birlikte Rusya'ya karşı fiilen bir savaş başlattığını ifade etti. ‘Bu savaş Ukrayna'daki darbeyle başladı" diyen Putin, tüm bu çabalara rağmen hiç kimsenin Rusya'yı stratejik düzeyde hezimete uğratmayı başaramadığını vurguladı.‘Minsk anlaşmaları Kiev’in silahlanması için kullanıldı’Minsk anlaşmalarının uygulanma sürecine yönelik Batı'yı eleştiren Putin, bu mutabakatın samimi bir barış arayışından ziyade Kiev rejiminin yeniden silahlanması ve askeri hazırlık yapması için bir zaman kazanma taktiği olduğunu belirtti. NATO'nun Rusya'yı çökertme hedefinin başarısız olduğunu vurgulayan Putin, "Artık stratejik yenilgi yaşatma planının imkansız olduğunu anladılar, sadece çok acele ettiler" değerlendirmesinde bulundu.‘Napolyon ve Hitler dönemlerinde olduğu gibi düşman her zaman vardı’Rusya'nın tarih boyunca benzer çoklu tehditlerle karşılaştığına atıfta bulunan Putin, bu durumu "Tıpkı Napolyon ve Hitler dönemlerinde olduğu gibi, Rusya'nın her zaman çok sayıda düşmanı oldu. Bugün de herkes ülkemize saldırmaya çalışıyor" sözleriyle ifade etti.‘Donbass’ta 8 yıl bekledik, askeri yolla yanıt vermek zorunda kaldık’Donbass krizinde barışçıl çözüm umuduyla tam 8 yıl beklediklerini belirten Rus lider, nihayetinde bölge halkını korumak için askeri güç kullanmak zorunda bırakıldıklarını dile getirdi. Mevcut çatışma ortamında proaktif bir strateji izlediklerinin altını çizen Putin, "Rusya, düşmanlarının meydan okumalarına sadece cevap vermekle kalmamalı, onlardan daima bir adım önde olmalı" dedi.‘Rusya, ulusal çıkarları çerçevesinde müzakereye hazır’Konuşmasında olası diplomasi trafiğine kapıyı kapatmayan Putin, Ukrayna krizinin çözümü için masaya oturabilecekleri mesajını verdi. Ancak Rus lider, bu müzakerelerin ancak Rusya'nın ulusal çıkarları dikkate alınarak yürütülebileceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/putin-rusya-gununu-kutladi-ulkemizin-bin-yillik-yolu-bolunmez-bir-butundur-1106460917.html
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vladimir putin, kremlin, rusya günü, rusya, ukrayna, nato, özel askeri harekat, batı, hitler, minsk anlaşması, ukrayna krizi
vladimir putin, kremlin, rusya günü, rusya, ukrayna, nato, özel askeri harekat, batı, hitler, minsk anlaşması, ukrayna krizi

Putin: Rusya, tüm kolektif Batı’ya tek başına karşı koyuyor

17:43 12.06.2026
© FotoğrafVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© Fotoğraf
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Rusya Günü etkinlikleri kapsamında Kremlin’de ‘özel askeri operasyon’ katılımcılarıyla bir araya gelen Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı savaş başlattığını belirterek, Batı'nın Moskova’ya stratejik bir yenilgi yaşatamayacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü vesilesiyle Kremlin’deki kabulde yaptığı konuşmada, ülkesinin bugün NATO şemsiyesi altındaki tüm "kolektif Batı'ya" karşı tek başına mücadele ettiğini belirterek, tüm ittifak üyelerinin Rusya'ya yönelik düşmanca eylemlerini giderek artırdığına dikkat çekti.

‘NATO ülkeleri Rusya’ya karşı savaşı başlattı’

Ukrayna krizinin kökenlerine değinen Rus lider, Batı'nın Kiev'deki iktidar değişikliğiyle birlikte Rusya'ya karşı fiilen bir savaş başlattığını ifade etti. ‘Bu savaş Ukrayna'daki darbeyle başladı" diyen Putin, tüm bu çabalara rağmen hiç kimsenin Rusya'yı stratejik düzeyde hezimete uğratmayı başaramadığını vurguladı.

‘Minsk anlaşmaları Kiev’in silahlanması için kullanıldı’

Minsk anlaşmalarının uygulanma sürecine yönelik Batı'yı eleştiren Putin, bu mutabakatın samimi bir barış arayışından ziyade Kiev rejiminin yeniden silahlanması ve askeri hazırlık yapması için bir zaman kazanma taktiği olduğunu belirtti. NATO'nun Rusya'yı çökertme hedefinin başarısız olduğunu vurgulayan Putin, "Artık stratejik yenilgi yaşatma planının imkansız olduğunu anladılar, sadece çok acele ettiler" değerlendirmesinde bulundu.

‘Napolyon ve Hitler dönemlerinde olduğu gibi düşman her zaman vardı’

Rusya'nın tarih boyunca benzer çoklu tehditlerle karşılaştığına atıfta bulunan Putin, bu durumu "Tıpkı Napolyon ve Hitler dönemlerinde olduğu gibi, Rusya'nın her zaman çok sayıda düşmanı oldu. Bugün de herkes ülkemize saldırmaya çalışıyor" sözleriyle ifade etti.

‘Donbass’ta 8 yıl bekledik, askeri yolla yanıt vermek zorunda kaldık’

Donbass krizinde barışçıl çözüm umuduyla tam 8 yıl beklediklerini belirten Rus lider, nihayetinde bölge halkını korumak için askeri güç kullanmak zorunda bırakıldıklarını dile getirdi. Mevcut çatışma ortamında proaktif bir strateji izlediklerinin altını çizen Putin, "Rusya, düşmanlarının meydan okumalarına sadece cevap vermekle kalmamalı, onlardan daima bir adım önde olmalı" dedi.

‘Rusya, ulusal çıkarları çerçevesinde müzakereye hazır’

Konuşmasında olası diplomasi trafiğine kapıyı kapatmayan Putin, Ukrayna krizinin çözümü için masaya oturabilecekleri mesajını verdi. Ancak Rus lider, bu müzakerelerin ancak Rusya'nın ulusal çıkarları dikkate alınarak yürütülebileceğini vurguladı.
Вручение Госпремий РФ и медалей Героя Труда - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
DÜNYA
Putin, Rusya Günü'nü kutladı: Ülkemizin bin yıllık yolu bölünmez bir bütündür
14:56
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