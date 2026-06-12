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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/rusya-donetskte-bir-yerlesimde-daha-kontrolu-sagladi-1106453969.html
Rusya, Donetsk'te bir yerleşimde daha kontrolü sağladı
Rusya, Donetsk'te bir yerleşimde daha kontrolü sağladı
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Özel askeri harekata kararlılık devam eden Rus ordusu, Ukraynalı birlikleri ve yabancı paralı askerleri bozguna uğratıp kontrolündeki toprakları genişletmeyi... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T12:40+0300
2026-06-12T12:40+0300
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ukrayna
rusya
donetsk
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
özel askeri harekat
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Priyut köyünü ele geçirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre DHC'deki Priyut köyünde kontrolü sağlayan Rus güçler, böylece bir hafta içinde toplam 5 yerleşimde hakimiyeti eline aldı.Son bir hafta içindeki silahlı faaliyetler kapsamında Rus ordusu, 2 geniş kapsamlı ve 5 grup bombardımanı gerçekleştirdi.Bombardımanlar sonucunda Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji tesisleri, ulaşım ve liman altyapısı imha edildi.Ukrayna ordusuna ait hava meydanları, mühimmat depoları, uzun menzilli İHA ve insansız hücumbot montaj, depolama, hazırlama ve fırlatma noktaları havaya uçuruldu.Ayrıca Ukraynalı birlikler ve yabancı paralı askerler tarafından kullanılan geçici konuşlanma noktaları yerle bir edildi.Ukrayna ordusu, bir haftalık süreçte 9 bin 50'den fazla askerini yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/abd-basini-abd-ucaklari-iran-anlasmasi-hazirliklari-icin-avrupaya-hareket-etti-1106445879.html
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rusya
donetsk
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ukrayna, rusya, donetsk, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat
ukrayna, rusya, donetsk, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat

Rusya, Donetsk'te bir yerleşimde daha kontrolü sağladı

12:40 12.06.2026
© Sputnik / Sergey BobılevRus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Özel askeri harekata kararlılık devam eden Rus ordusu, Ukraynalı birlikleri ve yabancı paralı askerleri bozguna uğratıp kontrolündeki toprakları genişletmeyi sürdürüyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Priyut köyünü ele geçirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre DHC'deki Priyut köyünde kontrolü sağlayan Rus güçler, böylece bir hafta içinde toplam 5 yerleşimde hakimiyeti eline aldı.

Son bir hafta içindeki silahlı faaliyetler kapsamında Rus ordusu, 2 geniş kapsamlı ve 5 grup bombardımanı gerçekleştirdi.

Bombardımanlar sonucunda Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji tesisleri, ulaşım ve liman altyapısı imha edildi.

Ukrayna ordusuna ait hava meydanları, mühimmat depoları, uzun menzilli İHA ve insansız hücumbot montaj, depolama, hazırlama ve fırlatma noktaları havaya uçuruldu.

Ayrıca Ukraynalı birlikler ve yabancı paralı askerler tarafından kullanılan geçici konuşlanma noktaları yerle bir edildi.

Ukrayna ordusu, bir haftalık süreçte 9 bin 50'den fazla askerini yitirdi.
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