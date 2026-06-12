Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Priyut köyünü ele geçirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre DHC'deki Priyut köyünde kontrolü sağlayan Rus güçler, böylece bir hafta içinde toplam 5 yerleşimde hakimiyeti eline aldı.



Son bir hafta içindeki silahlı faaliyetler kapsamında Rus ordusu, 2 geniş kapsamlı ve 5 grup bombardımanı gerçekleştirdi.



Bombardımanlar sonucunda Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji tesisleri, ulaşım ve liman altyapısı imha edildi.



Ukrayna ordusuna ait hava meydanları, mühimmat depoları, uzun menzilli İHA ve insansız hücumbot montaj, depolama, hazırlama ve fırlatma noktaları havaya uçuruldu.



Ayrıca Ukraynalı birlikler ve yabancı paralı askerler tarafından kullanılan geçici konuşlanma noktaları yerle bir edildi.



Ukrayna ordusu, bir haftalık süreçte 9 bin 50'den fazla askerini yitirdi.