https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/pezeskiyan-iran-bagimsizligini-onurunu-ve-toprak-butunlugunu-kararlilikla-savunacak-1106461841.html
Pezeşkiyan: İran bağımsızlığını, onurunu ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacak
Pezeşkiyan: İran bağımsızlığını, onurunu ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacak
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, mevcut koşullarda ulusal birlik ve beraberliğin ülkenin en önemli sermayesi olduğunu belirterek, devam eden baskı ve... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T15:17+0300
2026-06-12T15:17+0300
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İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre bugün konuşan Pezeşkiyan, hükümetin yönetim, sağlık, ekonomi ve sosyal kalkınma alanlarındaki önceliklerini anlattı. Halkın taleplerine cevap verilmesinin ve ülkenin sorunlarının çözümü için yerli imkanlardan azami ölçüde yararlanılmasının gerekliliğini söyledi.İran Cumhurbaşkanı, "İlerlemenin yolu, yetkin insanların güçlendirilmesinden, toplumsal iş birliğinin geliştirilmesinden ve toplumun sorunlarını çözmek için mevcut tüm yerli bilgi ve uzmanlık birikiminin kullanılmasından geçmektedir" dedi. Pezeşkiyan, ”Süren baskı ve tehditlere rağmen İran halkının bağımsızlığı, onuru ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunulacak” dedi.‘Dış saldırılar düşmanların planlarını ortaya koydu’Pezeşkiyan, su, elektrik, doğalgaz, enerji, bankacılık sistemi ve çevre alanlarında yaşanan ciddi dengesizliklerin yanı sıra, "ABD ve Siyonist rejim tarafından İran'a dayatıldığını söylediği son iki savaşın ülkenin karşı karşıya bulunduğu başlıca zorluklar arasında yer aldığını ifade etti. Ancak bu krizlerin halkın katılımı ve dayanıklılığı sayesinde aktif şekilde yönetildiğini" belirtti.İran cumhurbaşkanı, İran'ın siyasi liderliğini, askeri komutanlarını ve bilim insanlarını hedef alan dış saldırıların, ülkenin ilerlemesini ve kalkınmasını durdurmaya yönelik düşmanların planlı çabalarını açıkça ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/netanyahu-ben-gorevde-oldugum-surece-iran-nukleer-silah-sahibi-olamayacak-1106461679.html
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i̇ran, haberler, mesud pezeşkiyan
i̇ran, haberler, mesud pezeşkiyan
Pezeşkiyan: İran bağımsızlığını, onurunu ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacak
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, mevcut koşullarda ulusal birlik ve beraberliğin ülkenin en önemli sermayesi olduğunu belirterek, devam eden baskı ve tehditlere rağmen İran halkının bağımsızlığını, onurunu ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağını söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre bugün konuşan Pezeşkiyan, hükümetin yönetim, sağlık, ekonomi ve sosyal kalkınma alanlarındaki önceliklerini anlattı. Halkın taleplerine cevap verilmesinin ve ülkenin sorunlarının çözümü için yerli imkanlardan azami ölçüde yararlanılmasının gerekliliğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı, "İlerlemenin yolu, yetkin insanların güçlendirilmesinden, toplumsal iş birliğinin geliştirilmesinden ve toplumun sorunlarını çözmek için mevcut tüm yerli bilgi ve uzmanlık birikiminin kullanılmasından geçmektedir" dedi. Pezeşkiyan, ”Süren baskı ve tehditlere rağmen İran halkının bağımsızlığı, onuru ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunulacak” dedi.
‘Dış saldırılar düşmanların planlarını ortaya koydu’
Pezeşkiyan, su, elektrik, doğalgaz, enerji, bankacılık sistemi ve çevre alanlarında yaşanan ciddi dengesizliklerin yanı sıra, "ABD ve Siyonist rejim tarafından İran'a dayatıldığını söylediği son iki savaşın ülkenin karşı karşıya bulunduğu başlıca zorluklar arasında yer aldığını ifade etti. Ancak bu krizlerin halkın katılımı ve dayanıklılığı sayesinde aktif şekilde yönetildiğini" belirtti.
İran cumhurbaşkanı, İran'ın siyasi liderliğini, askeri komutanlarını ve bilim insanlarını hedef alan dış saldırıların, ülkenin ilerlemesini ve kalkınmasını durdurmaya yönelik düşmanların planlı çabalarını açıkça ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.