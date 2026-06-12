Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/pezeskiyan-iran-bagimsizligini-onurunu-ve-toprak-butunlugunu-kararlilikla-savunacak-1106461841.html
Pezeşkiyan: İran bağımsızlığını, onurunu ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacak
Pezeşkiyan: İran bağımsızlığını, onurunu ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacak
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, mevcut koşullarda ulusal birlik ve beraberliğin ülkenin en önemli sermayesi olduğunu belirterek, devam eden baskı ve... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T15:17+0300
2026-06-12T15:17+0300
dünya
i̇ran
haberler
mesud pezeşkiyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092777976_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_f0a54107c77a10bb15903a11f3420073.jpg
İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre bugün konuşan Pezeşkiyan, hükümetin yönetim, sağlık, ekonomi ve sosyal kalkınma alanlarındaki önceliklerini anlattı. Halkın taleplerine cevap verilmesinin ve ülkenin sorunlarının çözümü için yerli imkanlardan azami ölçüde yararlanılmasının gerekliliğini söyledi.İran Cumhurbaşkanı, "İlerlemenin yolu, yetkin insanların güçlendirilmesinden, toplumsal iş birliğinin geliştirilmesinden ve toplumun sorunlarını çözmek için mevcut tüm yerli bilgi ve uzmanlık birikiminin kullanılmasından geçmektedir" dedi. Pezeşkiyan, ”Süren baskı ve tehditlere rağmen İran halkının bağımsızlığı, onuru ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunulacak” dedi.‘Dış saldırılar düşmanların planlarını ortaya koydu’Pezeşkiyan, su, elektrik, doğalgaz, enerji, bankacılık sistemi ve çevre alanlarında yaşanan ciddi dengesizliklerin yanı sıra, "ABD ve Siyonist rejim tarafından İran'a dayatıldığını söylediği son iki savaşın ülkenin karşı karşıya bulunduğu başlıca zorluklar arasında yer aldığını ifade etti. Ancak bu krizlerin halkın katılımı ve dayanıklılığı sayesinde aktif şekilde yönetildiğini" belirtti.İran cumhurbaşkanı, İran'ın siyasi liderliğini, askeri komutanlarını ve bilim insanlarını hedef alan dış saldırıların, ülkenin ilerlemesini ve kalkınmasını durdurmaya yönelik düşmanların planlı çabalarını açıkça ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/netanyahu-ben-gorevde-oldugum-surece-iran-nukleer-silah-sahibi-olamayacak-1106461679.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092777976_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ff8f20fe4efcbed3422f9623a8d262b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, haberler, mesud pezeşkiyan
i̇ran, haberler, mesud pezeşkiyan

Pezeşkiyan: İran bağımsızlığını, onurunu ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacak

15:17 12.06.2026
© Sputnik / Aleksandr Kryajevİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© Sputnik / Aleksandr Kryajev
Abone ol
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, mevcut koşullarda ulusal birlik ve beraberliğin ülkenin en önemli sermayesi olduğunu belirterek, devam eden baskı ve tehditlere rağmen İran halkının bağımsızlığını, onurunu ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağını söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre bugün konuşan Pezeşkiyan, hükümetin yönetim, sağlık, ekonomi ve sosyal kalkınma alanlarındaki önceliklerini anlattı. Halkın taleplerine cevap verilmesinin ve ülkenin sorunlarının çözümü için yerli imkanlardan azami ölçüde yararlanılmasının gerekliliğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı, "İlerlemenin yolu, yetkin insanların güçlendirilmesinden, toplumsal iş birliğinin geliştirilmesinden ve toplumun sorunlarını çözmek için mevcut tüm yerli bilgi ve uzmanlık birikiminin kullanılmasından geçmektedir" dedi. Pezeşkiyan, ”Süren baskı ve tehditlere rağmen İran halkının bağımsızlığı, onuru ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunulacak” dedi.

‘Dış saldırılar düşmanların planlarını ortaya koydu’

Pezeşkiyan, su, elektrik, doğalgaz, enerji, bankacılık sistemi ve çevre alanlarında yaşanan ciddi dengesizliklerin yanı sıra, "ABD ve Siyonist rejim tarafından İran'a dayatıldığını söylediği son iki savaşın ülkenin karşı karşıya bulunduğu başlıca zorluklar arasında yer aldığını ifade etti. Ancak bu krizlerin halkın katılımı ve dayanıklılığı sayesinde aktif şekilde yönetildiğini" belirtti.
İran cumhurbaşkanı, İran'ın siyasi liderliğini, askeri komutanlarını ve bilim insanlarını hedef alan dış saldırıların, ülkenin ilerlemesini ve kalkınmasını durdurmaya yönelik düşmanların planlı çabalarını açıkça ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.
Netanyahu, ABD ile anlaşacağı belirtilen İran'ın nükleer silahının olamayacağını ileri sürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
DÜNYA
Netanyahu: Ben görevde olduğum sürece İran nükleer silah sahibi olamayacak
15:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала