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Netanyahu: Ben görevde olduğum sürece İran nükleer silah sahibi olamayacak
Netanyahu: Ben görevde olduğum sürece İran nükleer silah sahibi olamayacak
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında anlaşma sağlanacağı yönündeki haberlerin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silah... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T15:12+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında nükleer program konusunda anlaşmaya varılacağı yönündeki haberlerin gündemde olduğu bir dönemde, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamaya göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda mutabık olduklarını söyledi. İran'ın nükleer programına karşı onlarca yıldır mücadele ettiğini savunan Netanyahu, "Bu mücadele olmasaydı İran çoktan İsrail'i yok etmek için atom bombalarına sahip olurdu" ifadelerini kullandı.Kendisi görevde kaldığı sürece İran'ın nükleer silah elde edemeyeceğini ileri süren Netanyahu, siyasi yaşamını ve çabalarını bu hedefe adadığını savundu.ABD ile İran arasındaki müzakereler hız kazandıNetanyahu'nun açıklaması, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini ve iki ülke arasında anlaşmanın onay aşamasına geldiğini söylemesinin ardından geldi.İsrail Başbakanının açıklamasında, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki ateşkesin de anlaşma kapsamına alınabileceği yönündeki iddialara değinmemesi dikkat çekti.Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda İran'da rejim değişikliği yaşanabileceğini, Tahran'ın bölgedeki müttefiklerine verdiği desteğin kesilebileceğini ve ülkenin balistik füze programının sonlandırılabileceğini öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/trump-iranla-savas-sona-erdi-nukleer-silah-konusunda-uzlasi-saglandi-1106445762.html
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ortadoğu, donald trump, i̇ran, i̇srail
ortadoğu, donald trump, i̇ran, i̇srail

Netanyahu: Ben görevde olduğum sürece İran nükleer silah sahibi olamayacak

15:12 12.06.2026
© REUTERSNetanyahu, ABD ile anlaşacağı belirtilen İran'ın nükleer silahının olamayacağını ileri sürdü
Netanyahu, ABD ile anlaşacağı belirtilen İran'ın nükleer silahının olamayacağını ileri sürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© REUTERS
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında anlaşma sağlanacağı yönündeki haberlerin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini savundu. Netanyahu bu konuda Trump'la aynı görüşü paylaştıklarını aktardı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında nükleer program konusunda anlaşmaya varılacağı yönündeki haberlerin gündemde olduğu bir dönemde, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamaya göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda mutabık olduklarını söyledi. İran'ın nükleer programına karşı onlarca yıldır mücadele ettiğini savunan Netanyahu, "Bu mücadele olmasaydı İran çoktan İsrail'i yok etmek için atom bombalarına sahip olurdu" ifadelerini kullandı.
Kendisi görevde kaldığı sürece İran'ın nükleer silah elde edemeyeceğini ileri süren Netanyahu, siyasi yaşamını ve çabalarını bu hedefe adadığını savundu.

ABD ile İran arasındaki müzakereler hız kazandı

Netanyahu'nun açıklaması, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini ve iki ülke arasında anlaşmanın onay aşamasına geldiğini söylemesinin ardından geldi.
İsrail Başbakanının açıklamasında, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki ateşkesin de anlaşma kapsamına alınabileceği yönündeki iddialara değinmemesi dikkat çekti.
Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda İran'da rejim değişikliği yaşanabileceğini, Tahran'ın bölgedeki müttefiklerine verdiği desteğin kesilebileceğini ve ülkenin balistik füze programının sonlandırılabileceğini öne sürmüştü.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
DÜNYA
Trump: İran’la savaş sona erdi, nükleer silah konusunda uzlaşı sağlandı
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