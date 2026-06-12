https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/park-halindeki-tira-carpti-iki-kisi-yasamini-yitirdi--1106463547.html
Park halindeki tıra çarptı: İki kişi yaşamını yitirdi
Park halindeki tıra çarptı: İki kişi yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Ağrı'da park halindeki tıra çarpan araçta biri bebek iki kişi yaşamını yitirdi. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T16:18+0300
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.3 yaşındaki bebek hayatını kaybettiÖ.Ö, idaresindeki 01 DMG 59 plakalı otomobil, Tutak-Ağrı kara yolunun Yukarıköşk köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki tıra çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Otomobildeki 3 yaşındaki Y.Ö. olay yerinde, ağır yaralı olan T.B.Ö. (36) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Ö.Ö. ile araçtaki M.D.Ö. (10), ambulansla hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/sadettin-saran-kaza-yaptigi-aracini-ilan-sitesinden-satisa-cikardi-istedigi-rakam-belli-oldu-1106450826.html
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ağrı, trafik kazası
Park halindeki tıra çarptı: İki kişi yaşamını yitirdi
16:18 12.06.2026 (güncellendi: 16:19 12.06.2026)
Ağrı'da park halindeki tıra çarpan araçta biri bebek iki kişi yaşamını yitirdi.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Ö.Ö, idaresindeki 01 DMG 59 plakalı otomobil, Tutak-Ağrı kara yolunun Yukarıköşk köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki tıra çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki 3 yaşındaki Y.Ö. olay yerinde, ağır yaralı olan T.B.Ö. (36) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Ö.Ö. ile araçtaki M.D.Ö. (10), ambulansla hastaneye kaldırıldı.