https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/park-halindeki-tira-carpti-iki-kisi-yasamini-yitirdi--1106463547.html

Park halindeki tıra çarptı: İki kişi yaşamını yitirdi

Park halindeki tıra çarptı: İki kişi yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Ağrı'da park halindeki tıra çarpan araçta biri bebek iki kişi yaşamını yitirdi. 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T16:18+0300

2026-06-12T16:18+0300

2026-06-12T16:19+0300

türki̇ye

ağrı

trafik kazası

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Ağrı'nın Tutak ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.3 yaşındaki bebek hayatını kaybettiÖ.Ö, idaresindeki 01 DMG 59 plakalı otomobil, Tutak-Ağrı kara yolunun Yukarıköşk köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki tıra çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Otomobildeki 3 yaşındaki Y.Ö. olay yerinde, ağır yaralı olan T.B.Ö. (36) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Ö.Ö. ile araçtaki M.D.Ö. (10), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/sadettin-saran-kaza-yaptigi-aracini-ilan-sitesinden-satisa-cikardi-istedigi-rakam-belli-oldu-1106450826.html

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