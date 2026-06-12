https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/pakistan-basbakani-acikladi-abd-iran-baris-anlasmasinin-nihai-metninin-uzerinde-anlasildi-1106466909.html
Pakistan Başbakanı açıkladı: ABD-İran barış anlaşmasının nihai metninin üzerinde anlaşıldı
Pakistan Başbakanı açıkladı: ABD-İran barış anlaşmasının nihai metninin üzerinde anlaşıldı
Sputnik Türkiye
Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran barış anlaşmasının nihai metninin üzerinde anlaşmaya varıldığını ve sonraki adımlar üzerinde çalışıldığını açıkladı. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T19:32+0300
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Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, tansiyon tekrar yükselirken, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir barış anlaşmasının nihai ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir metnine ulaşıldığını söyledi.Şerif, X hesabından yaptığı paylaşımda İslamabad'ın her iki tarafla da sonraki adımları kesinleştirmek için çalıştığını ekledi.Dünden beri neler oldu? ABD Başkanı, bugün 'İranlıların kötü müzekereciler' olduğunu söyleyen sert açıklamalarının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, “Mutabakat Zaptı’na hiç bu kadar yakın olmamıştık” yazılı paylaşımının ekran görüntüsünü kendi Truth Social hesabından paylaştı.ABD Başkanı Donald Trump, dün ise önce “İran’a bu gece çok sert darbe indireceğiz” açıklaması yapmış, ilerleyen saatlerde İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." demişti.Trump, Amerikan basınında yer alan haberler ve kendisine yönelik tepkilerin ardından bugün yaptığı açıklamada ise, "İran’ın 'sızdırdığı' ve sözde 'sahte haber medyasına' verdiği şartların, yazılı olarak üzerinde mutabakata varılan şartlarla hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.
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pakistan, abd, i̇ran, barış
Pakistan Başbakanı açıkladı: ABD-İran barış anlaşmasının nihai metninin üzerinde anlaşıldı
19:32 12.06.2026 (güncellendi: 20:24 12.06.2026)
Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran barış anlaşmasının nihai metninin üzerinde anlaşmaya varıldığını ve sonraki adımlar üzerinde çalışıldığını açıkladı.
Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, tansiyon tekrar yükselirken, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir barış anlaşmasının nihai ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir metnine ulaşıldığını söyledi.
Şerif, X hesabından yaptığı paylaşımda İslamabad'ın her iki tarafla da sonraki adımları kesinleştirmek için çalıştığını ekledi.
ABD Başkanı, bugün 'İranlıların kötü müzekereciler' olduğunu söyleyen sert açıklamalarının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, “Mutabakat Zaptı’na hiç bu kadar yakın olmamıştık” yazılı paylaşımının ekran görüntüsünü kendi Truth Social hesabından paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, dün ise önce “İran’a bu gece çok sert darbe indireceğiz” açıklaması yapmış, ilerleyen saatlerde İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." demişti.
Trump, Amerikan basınında yer alan haberler ve kendisine yönelik tepkilerin ardından bugün yaptığı açıklamada ise, "İran’ın 'sızdırdığı' ve sözde 'sahte haber medyasına' verdiği şartların, yazılı olarak üzerinde mutabakata varılan şartlarla hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.