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Arakçi 'Zaptın sonuçlanması hiç bu kadar yakın olmamıştı' dedi, Trump gönderiyi paylaştı
Arakçi 'Zaptın sonuçlanması hiç bu kadar yakın olmamıştı' dedi, Trump gönderiyi paylaştı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada “İslamabad Mutabakat Zaptı'nın hiç bu kadar yakın olmamıştı. Son anaya kadar, medya... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T18:18+0300
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Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Trump, kendi hesabında yayınladı ABD Başkanı, sert açıklamalarının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, “Mutabakat Zaptı’na hiç bu kadar yakın olmamıştık” yazılı paylaşımının ekran görüntüsünü kendi Truth Social hesabından paylaştı.Dünden beri neler oldu?ABD Başkanı Donald Trump, dün önce “İran’a bu gece çok sert darbe indireceğiz” açıklaması yapmış, ilerleyen saatlerde İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." demişti.Trump, Amerikan basınında yer alan haberler ve kendisine yönelik tepkilerin ardından bugün yaptığı açıklamada ise, "İran’ın 'sızdırdığı' ve sözde 'sahte haber medyasına' verdiği şartların, yazılı olarak üzerinde mutabakata varılan şartlarla hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/trumptan-irana-sert-suclamalar-iyi-niyetli-muzakere-yok-tamamen-kabul-edilemez-1106464889.html
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abbas arakçi, donald trump, i̇ran, haberler

Arakçi 'Zaptın sonuçlanması hiç bu kadar yakın olmamıştı' dedi, Trump gönderiyi paylaştı

18:18 12.06.2026 (güncellendi: 19:00 12.06.2026)
© Sputnik / Gavriil Grigorovİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© Sputnik / Gavriil Grigorov
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada “İslamabad Mutabakat Zaptı'nın hiç bu kadar yakın olmamıştı. Son anaya kadar, medya, içeriği hakkında spekülasyona girmekten kaçınmalı” dedi.
Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İslamabad Mutabakat Zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı. Son anaya kadar, medya, içeriği hakkında spekülasyona girmekten kaçınmalı.

Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda, tüm detaylar zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Trump, kendi hesabında yayınladı

ABD Başkanı, sert açıklamalarının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, “Mutabakat Zaptı’na hiç bu kadar yakın olmamıştık” yazılı paylaşımının ekran görüntüsünü kendi Truth Social hesabından paylaştı.

Dünden beri neler oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, dün önce “İran’a bu gece çok sert darbe indireceğiz” açıklaması yapmış, ilerleyen saatlerde İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." demişti.
Trump, Amerikan basınında yer alan haberler ve kendisine yönelik tepkilerin ardından bugün yaptığı açıklamada ise, "İran’ın 'sızdırdığı' ve sözde 'sahte haber medyasına' verdiği şartların, yazılı olarak üzerinde mutabakata varılan şartlarla hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
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