https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/otokoc-genel-mudurlugune-silahli-saldirida-bulunmuslardi-bes-kisi-tutuklandi-1106458433.html
Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırıda bulunmuşlardı: Beş kişi tutuklandı
Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırıda bulunmuşlardı: Beş kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Otokoç Genel Müdürlüğüne silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan beş kişi tutuklandı. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T13:48+0300
2026-06-12T13:48+0300
2026-06-12T13:48+0300
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otokoç otomotiv
silahlı saldırı
tutuklama
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Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 4'ünün yaşının 18'den küçük olduğu belirtilirken firari 3 kişi aranıyor. 5 kişi tutuklandı, 3 kişi aranıyorAydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye gönderilen zanlıların savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifade veren 4'ü 18 yaşından küçük 5 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, talep doğrultusunda zanlıların tutuklanmasına karar verdi. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.Ne olmuştu? Aydınevler Mahallesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına 7 Haziran'da maskeli 2 kişi silahla ateş açarak kaçmış, saldırıda binaya 2 kurşun isabet etmişti. Bölgede yapılan incelemelerde şüphelilerin olaydan sonra silah ve kıyafetlerini yakınlardaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle kaçtıkları belirlenmişti.Polis ekiplerince şüphelilerin kaçış güzergahları tespit edilerek yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalarda 3 şüpheli daha yakalanmış, gözaltına alınanların sayısı 5'e yükselmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/otokoc-yetkili-servisinin-kursunlanmasi-gozalti-sayisi-13e-yukseldi-1106341312.html
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otokoç otomotiv, silahlı saldırı, tutuklama
otokoç otomotiv, silahlı saldırı, tutuklama
Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırıda bulunmuşlardı: Beş kişi tutuklandı
İstanbul'da Otokoç Genel Müdürlüğüne silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan beş kişi tutuklandı.
Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 4'ünün yaşının 18'den küçük olduğu belirtilirken firari 3 kişi aranıyor.
5 kişi tutuklandı, 3 kişi aranıyor
Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye gönderilen zanlıların savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifade veren 4'ü 18 yaşından küçük 5 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, talep doğrultusunda zanlıların tutuklanmasına karar verdi. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
Aydınevler Mahallesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına 7 Haziran'da maskeli 2 kişi silahla ateş açarak kaçmış, saldırıda binaya 2 kurşun isabet etmişti. Bölgede yapılan incelemelerde şüphelilerin olaydan sonra silah ve kıyafetlerini yakınlardaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle kaçtıkları belirlenmişti.
Polis ekiplerince şüphelilerin kaçış güzergahları tespit edilerek yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalarda 3 şüpheli daha yakalanmış, gözaltına alınanların sayısı 5'e yükselmişti.