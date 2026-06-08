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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/otokoc-yetkili-servisinin-kursunlanmasi-gozalti-sayisi-13e-yukseldi-1106341312.html
Otokoç yetkili servisinin kurşunlanması: Gözaltı sayısı 13'e yükseldi
Otokoç yetkili servisinin kurşunlanması: Gözaltı sayısı 13'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Otokoç yetkili servisinin kurşunlanması
2026-06-08T15:28+0300
2026-06-08T15:28+0300
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Otokoç yetkili servisinin kurşunlanması olayına ilişkin süreç devam ediyor.Antalya Valisi Hulusi Şahin, Valilikte düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Otokoç yetkili servisine yönelik silahlı saldırının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldüğünü söyledi.13 gözaltı varSoruşturma kapsamında daha önce 5 zanlının yakalandığını belirten Şahin, "Failin ve faillerin bulunması ile ilgili yapılan çalışmayla en son 5 kişi yakalanmıştı. Sabah da 8 şüpheli alındı ve bugün itibarıyla 13 kişi gözaltında." dedi.Olayın yurt dışı bağlantılarının da araştırıldığını ifade eden Şahin, elde edilen bulgular doğrultusunda kırmızı bültenle aranan bazı kişilere ulaşılmasının söz konusu olabileceğini kaydetti.Şahin, gerekli görülmesi halinde yeni kırmızı bülten çıkarılması için de girişimlerde bulunulacağını sözlerine ekledi.Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine dün yüzü kapalı bir kişi tarafından ateş açılmış ve binanın ön cephesindeki cama isabet eden 2 kurşun hasara yol açmıştı. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve 3 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/antalyada-otokoc-servisine-silahli-saldiri-2-supheli-yakalandi-1106323338.html
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otokoç otomotiv, antalya, koç

Otokoç yetkili servisinin kurşunlanması: Gözaltı sayısı 13'e yükseldi

15:28 08.06.2026
© AA / Yiğithan YıldızAntalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü kapalı bir kişi tarafından silahla ateş açıldı
Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü kapalı bir kişi tarafından silahla ateş açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AA / Yiğithan Yıldız
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Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e yükseldi.
Otokoç yetkili servisinin kurşunlanması olayına ilişkin süreç devam ediyor.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Valilikte düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Otokoç yetkili servisine yönelik silahlı saldırının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldüğünü söyledi.

13 gözaltı var

Soruşturma kapsamında daha önce 5 zanlının yakalandığını belirten Şahin, "Failin ve faillerin bulunması ile ilgili yapılan çalışmayla en son 5 kişi yakalanmıştı. Sabah da 8 şüpheli alındı ve bugün itibarıyla 13 kişi gözaltında." dedi.
Olayın yurt dışı bağlantılarının da araştırıldığını ifade eden Şahin, elde edilen bulgular doğrultusunda kırmızı bültenle aranan bazı kişilere ulaşılmasının söz konusu olabileceğini kaydetti.
Şahin, gerekli görülmesi halinde yeni kırmızı bülten çıkarılması için de girişimlerde bulunulacağını sözlerine ekledi.
Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine dün yüzü kapalı bir kişi tarafından ateş açılmış ve binanın ön cephesindeki cama isabet eden 2 kurşun hasara yol açmıştı. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve 3 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü kapalı bir kişi tarafından silahla ateş açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
TÜRKİYE
Antalya’da Otokoç servisine silahlı saldırı: 3 şüpheli yakalandı
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