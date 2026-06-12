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Ortada barış yokken Trump'tan olay yaratan İran açıklaması: Müttefikler olmadan savaşı kazandık
Ortada barış yokken Trump'tan olay yaratan İran açıklaması: Müttefikler olmadan savaşı kazandık
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ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan televizyon kanalı La7'ye yaptığı flaş açıklamada, İran ile çatışma sürecinde Batılı müttefiklerinin yardımına ihtiyaç... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T16:18+0300
2026-06-12T16:18+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'yu sarsan askeri krizin ardından uluslararası arenada çok konuşulacak, polemik yaratacak yeni bir açıklamaya imza attı. İtalyan televizyon kanalı La7'ye telefonla demeç veren Trump, G7 ülkelerinin süreçteki rolüne yönelik bir soruya sert bir yanıt vererek, İran ile olan çatışmada müttefiklerin yardımı olmadan da zafer kazandıklarını ileri sürdü. Katkıların bir önemi olmadığını savunan ABD Başkanı, "Hiçbir desteğe ihtiyacımız yoktu. Savaşı kazandık. Önemli bir toplantıya gitmem gerekiyor ama İran'daki savaşı kazandık, onların yardımına ihtiyacımız yoktu" ifadelerini kullandı.İtalya'dan Trump'ın suçlamalarına jet yanıtTrump'ın Batılı müttefiklerini hedef alan ve yeterli destek vermemekle suçlayan bu çıkışına, İtalya hükumetinden yanıt gecikmedi. İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, ABD Başkanı'nın sitem dolu iddialarına karşılık net bir duruş sergiledi. Tajani, Washington'ın eleştirilerine yönelik yaptığı açıklamada, "Avrupa, İran ile savaş halinde değil" diyerek kıtanın askeri çatışmanın doğrudan bir parçası olmadığını ve ortak stratejinin sınırlarını net bir şekilde çizdiklerini hatırlattı.28 Şubat saldırılarından bugüne ne oldu?Orta Doğu'daki sıcak çatışma süreci, 28 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ittifakının İran topraklarındaki stratejik hedeflere yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlatmasıyla alevlenmişti. Kanlı bombardımanlarda 3.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve bölge adeta bir ateş çemberine dönmüştü. Küresel baskıların ardından 8 Nisan tarihinde Washington ve Tahran arasında iki haftalık bir ateşkes ilan edilmiş, ancak kalıcı barış için İslamabad'da yürütülen diplomatik görüşmeler ne yazık ki sonuçsuz kalmıştı.Diploması masası dağıldı, deniz ablukası başladıİslamabad'daki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından taraflardan düşmanlıkların yeniden başlaması yönünde resmi bir askeri açıklama gelmedi. Ancak sahada gerilimi hat safhaya çıkaran yeni bir stratejik hamle devreye sokuldu. Amerika Birleşik Devletleri, ateşkes sonrasındaki belirsizliği fırsat bilerek askeri gemileriyle İran limanlarına abluka uygulamaya başladı. Bölgedeki deniz ticaretini ve lojistik hatları tamamen kilitleyen bu abluka hamlesi, yeni bir askeri çatışma riskini canlı tutmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/pezeskiyan-iran-bagimsizligini-onurunu-ve-toprak-butunlugunu-kararlilikla-savunacak-1106461841.html
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abd, donald trump, washington, i̇slamabad, i̇ran, g7, haberler
abd, donald trump, washington, i̇slamabad, i̇ran, g7, haberler

Ortada barış yokken Trump'tan olay yaratan İran açıklaması: Müttefikler olmadan savaşı kazandık

16:18 12.06.2026
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© AP Photo
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ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan televizyon kanalı La7'ye yaptığı flaş açıklamada, İran ile çatışma sürecinde Batılı müttefiklerinin yardımına ihtiyaç duymadıklarını ve savaşı tek başlarına kazandıklarını iddia etti. İtalya kanadından tepki gecikmezken, İran limanlarına abluka uygulayan ABD'nin bölgedeki hamleleri gerilimi tırmandırıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'yu sarsan askeri krizin ardından uluslararası arenada çok konuşulacak, polemik yaratacak yeni bir açıklamaya imza attı. İtalyan televizyon kanalı La7'ye telefonla demeç veren Trump, G7 ülkelerinin süreçteki rolüne yönelik bir soruya sert bir yanıt vererek, İran ile olan çatışmada müttefiklerin yardımı olmadan da zafer kazandıklarını ileri sürdü. Katkıların bir önemi olmadığını savunan ABD Başkanı, "Hiçbir desteğe ihtiyacımız yoktu. Savaşı kazandık. Önemli bir toplantıya gitmem gerekiyor ama İran'daki savaşı kazandık, onların yardımına ihtiyacımız yoktu" ifadelerini kullandı.

İtalya'dan Trump'ın suçlamalarına jet yanıt

Trump'ın Batılı müttefiklerini hedef alan ve yeterli destek vermemekle suçlayan bu çıkışına, İtalya hükumetinden yanıt gecikmedi. İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, ABD Başkanı'nın sitem dolu iddialarına karşılık net bir duruş sergiledi. Tajani, Washington'ın eleştirilerine yönelik yaptığı açıklamada, "Avrupa, İran ile savaş halinde değil" diyerek kıtanın askeri çatışmanın doğrudan bir parçası olmadığını ve ortak stratejinin sınırlarını net bir şekilde çizdiklerini hatırlattı.

28 Şubat saldırılarından bugüne ne oldu?

Orta Doğu'daki sıcak çatışma süreci, 28 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ittifakının İran topraklarındaki stratejik hedeflere yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlatmasıyla alevlenmişti. Kanlı bombardımanlarda 3.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve bölge adeta bir ateş çemberine dönmüştü. Küresel baskıların ardından 8 Nisan tarihinde Washington ve Tahran arasında iki haftalık bir ateşkes ilan edilmiş, ancak kalıcı barış için İslamabad'da yürütülen diplomatik görüşmeler ne yazık ki sonuçsuz kalmıştı.

Diploması masası dağıldı, deniz ablukası başladı

İslamabad'daki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından taraflardan düşmanlıkların yeniden başlaması yönünde resmi bir askeri açıklama gelmedi. Ancak sahada gerilimi hat safhaya çıkaran yeni bir stratejik hamle devreye sokuldu. Amerika Birleşik Devletleri, ateşkes sonrasındaki belirsizliği fırsat bilerek askeri gemileriyle İran limanlarına abluka uygulamaya başladı. Bölgedeki deniz ticaretini ve lojistik hatları tamamen kilitleyen bu abluka hamlesi, yeni bir askeri çatışma riskini canlı tutmaya devam ediyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
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Pezeşkiyan: İran bağımsızlığını, onurunu ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacak
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