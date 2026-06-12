https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ortada-baris-yokken-trumptan-olay-yaratan-iran-aciklamasi-muttefikler-olmadan-savasi-kazandik-1106463663.html

Ortada barış yokken Trump'tan olay yaratan İran açıklaması: Müttefikler olmadan savaşı kazandık

Ortada barış yokken Trump'tan olay yaratan İran açıklaması: Müttefikler olmadan savaşı kazandık

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan televizyon kanalı La7'ye yaptığı flaş açıklamada, İran ile çatışma sürecinde Batılı müttefiklerinin yardımına ihtiyaç... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T16:18+0300

2026-06-12T16:18+0300

2026-06-12T16:18+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'yu sarsan askeri krizin ardından uluslararası arenada çok konuşulacak, polemik yaratacak yeni bir açıklamaya imza attı. İtalyan televizyon kanalı La7'ye telefonla demeç veren Trump, G7 ülkelerinin süreçteki rolüne yönelik bir soruya sert bir yanıt vererek, İran ile olan çatışmada müttefiklerin yardımı olmadan da zafer kazandıklarını ileri sürdü. Katkıların bir önemi olmadığını savunan ABD Başkanı, "Hiçbir desteğe ihtiyacımız yoktu. Savaşı kazandık. Önemli bir toplantıya gitmem gerekiyor ama İran'daki savaşı kazandık, onların yardımına ihtiyacımız yoktu" ifadelerini kullandı.İtalya'dan Trump'ın suçlamalarına jet yanıtTrump'ın Batılı müttefiklerini hedef alan ve yeterli destek vermemekle suçlayan bu çıkışına, İtalya hükumetinden yanıt gecikmedi. İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, ABD Başkanı'nın sitem dolu iddialarına karşılık net bir duruş sergiledi. Tajani, Washington'ın eleştirilerine yönelik yaptığı açıklamada, "Avrupa, İran ile savaş halinde değil" diyerek kıtanın askeri çatışmanın doğrudan bir parçası olmadığını ve ortak stratejinin sınırlarını net bir şekilde çizdiklerini hatırlattı.28 Şubat saldırılarından bugüne ne oldu?Orta Doğu'daki sıcak çatışma süreci, 28 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ittifakının İran topraklarındaki stratejik hedeflere yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlatmasıyla alevlenmişti. Kanlı bombardımanlarda 3.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve bölge adeta bir ateş çemberine dönmüştü. Küresel baskıların ardından 8 Nisan tarihinde Washington ve Tahran arasında iki haftalık bir ateşkes ilan edilmiş, ancak kalıcı barış için İslamabad'da yürütülen diplomatik görüşmeler ne yazık ki sonuçsuz kalmıştı.Diploması masası dağıldı, deniz ablukası başladıİslamabad'daki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından taraflardan düşmanlıkların yeniden başlaması yönünde resmi bir askeri açıklama gelmedi. Ancak sahada gerilimi hat safhaya çıkaran yeni bir stratejik hamle devreye sokuldu. Amerika Birleşik Devletleri, ateşkes sonrasındaki belirsizliği fırsat bilerek askeri gemileriyle İran limanlarına abluka uygulamaya başladı. Bölgedeki deniz ticaretini ve lojistik hatları tamamen kilitleyen bu abluka hamlesi, yeni bir askeri çatışma riskini canlı tutmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/pezeskiyan-iran-bagimsizligini-onurunu-ve-toprak-butunlugunu-kararlilikla-savunacak-1106461841.html

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