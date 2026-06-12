https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/meteoroloji-4-bolgede-yagis-icin-saat-verdi-sicakliklar-dusmeye-basladi-1106442662.html

Meteoroloji 4 bölgede yağış için saat verdi: Sıcaklıklar düşmeye başladı

Meteoroloji 4 bölgede yağış için saat verdi: Sıcaklıklar düşmeye başladı

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini serinlemeye bırakıyor. Bugünkü hava durumu tahminlerine göre güney bölgelerde sıcaklıklar artarken öğle... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T06:49+0300

2026-06-12T06:49+0300

2026-06-12T06:49+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Haziran hava durumu tahminlerine göre Trakya kesimi, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar ile Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.MARMARAParçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam Konya çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Aksaray, Kırşehir ve Ankara çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, (Gümüşhane ve Giresun dışında) Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/asiri-yagislar-dogal-yasami-vurdu-dunyanin-en-nadir-orangutanlarinin-yuzde-7si-yok-oldu-1106427745.html

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