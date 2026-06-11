https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/asiri-yagislar-dogal-yasami-vurdu-dunyanin-en-nadir-orangutanlarinin-yuzde-7si-yok-oldu-1106427745.html

Aşırı yağışlar doğal yaşamı vurdu: Dünyanın en nadir orangutanlarının yüzde 7’si yok oldu

Aşırı yağışlar doğal yaşamı vurdu: Dünyanın en nadir orangutanlarının yüzde 7’si yok oldu

Sputnik Türkiye

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yalnızca dört gün süren aşırı yağış ve heyelanlar, dünyanın en nadir büyük maymun türlerinden biri olan Tapanuli... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T13:34+0300

2026-06-11T13:34+0300

2026-06-11T13:34+0300

yaşam

sumatra

güneydoğu asya

endonezya

yağış

heyelan

sel

orangutan

nesli tükenmekte olan hayvanlar

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Yeni araştırmaya göre, kasım ayında Endonezya'nın Sumatra adasını vuran Senyar Siklonu sırasında meydana gelen sel ve heyelanlarda, sayıları 800'ün altında olan kritik tehlike altındaki Tapanuli orangutanlarının 58'i hayatını kaybetti.Bilim insanları, söz konusu kaybın türün toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geldiğini ve hesaplamalara orman tahribatı ile besin kaynaklarındaki azalmanın dahil edilmediğini belirtti.Araştırma, aşırı hava olaylarının yalnızca insanları değil, dünyanın en hassas türlerinden bazılarını da doğrudan tehdit ettiğini ortaya koydu.Dört günlük felaket ağır kayıp bıraktıKasım ayı sonunda Sumatra'yı etkisi altına alan Senyar Siklonu, 2025 yılında Güneydoğu Asya'nın en ölümcül doğal afeti olarak kayıtlara geçti ve binin üzerinde kişinin ölümüne yol açtı.Fırtınanın ardından orangutan gözlemlerinin belirgin şekilde azalması, çok sayıda hayvanın sel ve heyelanlarda yaşamını yitirmiş olabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi.Bölgede görev yapan yardım ekipleri, haftalar sonra çamur ve ağaç kalıntıları arasında gömülü halde bir Tapanuli orangutanı bulduklarını aktardı.Yok oluş riski büyüyorAraştırmacılar, söz konusu hava olayının sıra dışı olduğunu ancak iklim değişikliğinin bu süreçte önemli rol oynadığını ifade etti.Bilim insanlarına göre bölgede aşırı yağışların sıklığı ve şiddeti gelecekte daha da artabilir. Bu durum hem Tapanuli orangutanlarının hem de yaşam alanlarının varlığını tehdit ediyor.Yalnızca 2017 yılında ayrı bir tür olarak tanımlanan Tapanuli orangutanlarının, her yıl nüfuslarının yüzde 1'inden fazlasını kaybetmeleri halinde tamamen yok olabileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/avrupaya-yeni-bir-sicak-hava-dalgasi-geliyor-ejderha-sicaklari-1106425539.html

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sumatra, güneydoğu asya, endonezya, yağış, heyelan, sel, orangutan, nesli tükenmekte olan hayvanlar