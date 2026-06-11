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Aşırı yağışlar doğal yaşamı vurdu: Dünyanın en nadir orangutanlarının yüzde 7’si yok oldu
Aşırı yağışlar doğal yaşamı vurdu: Dünyanın en nadir orangutanlarının yüzde 7’si yok oldu
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yalnızca dört gün süren aşırı yağış ve heyelanlar, dünyanın en nadir büyük maymun türlerinden biri olan Tapanuli... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T13:34+0300
2026-06-11T13:34+0300
yaşam
sumatra
güneydoğu asya
endonezya
yağış
heyelan
sel
orangutan
nesli tükenmekte olan hayvanlar
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Yeni araştırmaya göre, kasım ayında Endonezya'nın Sumatra adasını vuran Senyar Siklonu sırasında meydana gelen sel ve heyelanlarda, sayıları 800'ün altında olan kritik tehlike altındaki Tapanuli orangutanlarının 58'i hayatını kaybetti.Bilim insanları, söz konusu kaybın türün toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geldiğini ve hesaplamalara orman tahribatı ile besin kaynaklarındaki azalmanın dahil edilmediğini belirtti.Araştırma, aşırı hava olaylarının yalnızca insanları değil, dünyanın en hassas türlerinden bazılarını da doğrudan tehdit ettiğini ortaya koydu.Dört günlük felaket ağır kayıp bıraktıKasım ayı sonunda Sumatra'yı etkisi altına alan Senyar Siklonu, 2025 yılında Güneydoğu Asya'nın en ölümcül doğal afeti olarak kayıtlara geçti ve binin üzerinde kişinin ölümüne yol açtı.Fırtınanın ardından orangutan gözlemlerinin belirgin şekilde azalması, çok sayıda hayvanın sel ve heyelanlarda yaşamını yitirmiş olabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi.Bölgede görev yapan yardım ekipleri, haftalar sonra çamur ve ağaç kalıntıları arasında gömülü halde bir Tapanuli orangutanı bulduklarını aktardı.Yok oluş riski büyüyorAraştırmacılar, söz konusu hava olayının sıra dışı olduğunu ancak iklim değişikliğinin bu süreçte önemli rol oynadığını ifade etti.Bilim insanlarına göre bölgede aşırı yağışların sıklığı ve şiddeti gelecekte daha da artabilir. Bu durum hem Tapanuli orangutanlarının hem de yaşam alanlarının varlığını tehdit ediyor.Yalnızca 2017 yılında ayrı bir tür olarak tanımlanan Tapanuli orangutanlarının, her yıl nüfuslarının yüzde 1'inden fazlasını kaybetmeleri halinde tamamen yok olabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/avrupaya-yeni-bir-sicak-hava-dalgasi-geliyor-ejderha-sicaklari-1106425539.html
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sumatra, güneydoğu asya, endonezya, yağış, heyelan, sel, orangutan, nesli tükenmekte olan hayvanlar
sumatra, güneydoğu asya, endonezya, yağış, heyelan, sel, orangutan, nesli tükenmekte olan hayvanlar

Aşırı yağışlar doğal yaşamı vurdu: Dünyanın en nadir orangutanlarının yüzde 7’si yok oldu

13:34 11.06.2026
© AP Photo / David RisingEndonezya Orangutanları
Endonezya Orangutanları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / David Rising
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Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yalnızca dört gün süren aşırı yağış ve heyelanlar, dünyanın en nadir büyük maymun türlerinden biri olan Tapanuli orangutanlarının yaklaşık yüzde 7'sinin ölümüne neden oldu. Araştırmacılar, türün yok oluş riskinin daha da arttığı uyarısında bulundu.
Yeni araştırmaya göre, kasım ayında Endonezya'nın Sumatra adasını vuran Senyar Siklonu sırasında meydana gelen sel ve heyelanlarda, sayıları 800'ün altında olan kritik tehlike altındaki Tapanuli orangutanlarının 58'i hayatını kaybetti.
Bilim insanları, söz konusu kaybın türün toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geldiğini ve hesaplamalara orman tahribatı ile besin kaynaklarındaki azalmanın dahil edilmediğini belirtti.
Araştırma, aşırı hava olaylarının yalnızca insanları değil, dünyanın en hassas türlerinden bazılarını da doğrudan tehdit ettiğini ortaya koydu.

Dört günlük felaket ağır kayıp bıraktı

Kasım ayı sonunda Sumatra'yı etkisi altına alan Senyar Siklonu, 2025 yılında Güneydoğu Asya'nın en ölümcül doğal afeti olarak kayıtlara geçti ve binin üzerinde kişinin ölümüne yol açtı.
Fırtınanın ardından orangutan gözlemlerinin belirgin şekilde azalması, çok sayıda hayvanın sel ve heyelanlarda yaşamını yitirmiş olabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi.
Bölgede görev yapan yardım ekipleri, haftalar sonra çamur ve ağaç kalıntıları arasında gömülü halde bir Tapanuli orangutanı bulduklarını aktardı.

Yok oluş riski büyüyor

Araştırmacılar, söz konusu hava olayının sıra dışı olduğunu ancak iklim değişikliğinin bu süreçte önemli rol oynadığını ifade etti.
Bilim insanlarına göre bölgede aşırı yağışların sıklığı ve şiddeti gelecekte daha da artabilir. Bu durum hem Tapanuli orangutanlarının hem de yaşam alanlarının varlığını tehdit ediyor.
Yalnızca 2017 yılında ayrı bir tür olarak tanımlanan Tapanuli orangutanlarının, her yıl nüfuslarının yüzde 1'inden fazlasını kaybetmeleri halinde tamamen yok olabileceği belirtiliyor.
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