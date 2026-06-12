https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/lukasenkodan-putine-rusya-gunu-mesaji-adil-dunya-duzeninin-garantoru-1106445558.html
Lukaşenko’dan Putin’e ‘Rusya Günü’ mesajı: ‘Adil dünya düzeninin garantörü’
Lukaşenko’dan Putin’e ‘Rusya Günü’ mesajı: ‘Adil dünya düzeninin garantörü’
Sputnik Türkiye
Belarus lideri Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin’in ve tüm Rus halkının ‘Rusya Günü’nü kutladı. Lukaşenko, Rusya’yı gücünden emin, öncü bir devlet ve adil bir... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T09:12+0300
2026-06-12T09:12+0300
2026-06-12T09:11+0300
dünya
rusya
belarus
aleksandr lukaşenko
vladimir putin
rusya günü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099702311_0:209:2535:1635_1920x0_80_0_0_1869770e6d3acce80ee806d38f3161f3.jpg
Her yıl 12 Haziran'da kutlanan ve 1990 yılında Devlet Egemenliği Deklarasyonu'nun kabul edilmesine dayanan Rusya Günü vesilesiyle bir tebrik mesajı yayımlayan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, iki ülkenin sarsılmaz ittifakına vurgu yaptı.Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından paylaşılan tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:‘Yüzyıllara dayanan kahramanlık yolu ve sarsılmaz dostluk’Lukaşenko, Belarus ve Rus halklarının yüzyıllar boyunca kahramanlıklarla dolu tarihi yolda her zaman el ele yürüdüklerini belirtti. Ortak geçmişe ve geleceğe olan inancını vurgulayan Belarus lideri mesajına şöyle devam etti:Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘Vatan uğruna’ yürüttüğü çalışmalarda üstün başarılar ve sağlık dilerken, tüm Rusya vatandaşlarına da mutluluk ve refah temennisinde bulundu.Devlet erkanına da tebrik mesajları iletildiBelarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi, Lukaşenko’nun ayrıca Rusya Başbakanı ve Birlik Devleti Bakanlar Konseyi Başkanı Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Devlet Duması ile Belarus-Rusya Birlik Parlamenter Meclisi Başkanı Vyaçeslav Volodin’e de resmi tebrik mesajları gönderdiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/irandan-abd-ile-anlasma-aciklamasi-ana-maddelerde-uzlasi-saglandi-1106444263.html
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099702311_38:0:2497:1844_1920x0_80_0_0_d3745e967d4c798ad92e0a0415b0a93e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, rusya günü
rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, rusya günü
Lukaşenko’dan Putin’e ‘Rusya Günü’ mesajı: ‘Adil dünya düzeninin garantörü’
Belarus lideri Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin’in ve tüm Rus halkının ‘Rusya Günü’nü kutladı. Lukaşenko, Rusya’yı gücünden emin, öncü bir devlet ve adil bir dünya düzeninin garantörü olarak nitelendirdi.
Her yıl 12 Haziran'da kutlanan ve 1990 yılında Devlet Egemenliği Deklarasyonu'nun kabul edilmesine dayanan Rusya Günü vesilesiyle bir tebrik mesajı yayımlayan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, iki ülkenin sarsılmaz ittifakına vurgu yaptı.
Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından paylaşılan tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:
“Rusya Federasyonu; küresel dönüşüm koşullarında gücünden emin, öncü bir devlet, güçlü ekonomik ve savunma potansiyeline sahip lider güçlerden biri ve adil bir dünya düzeninin garantörü.”
‘Yüzyıllara dayanan kahramanlık yolu ve sarsılmaz dostluk’
Lukaşenko, Belarus ve Rus halklarının yüzyıllar boyunca kahramanlıklarla dolu tarihi yolda her zaman el ele yürüdüklerini belirtti. Ortak geçmişe ve geleceğe olan inancını vurgulayan Belarus lideri mesajına şöyle devam etti:
“Zorlukların birlikte aşılmasına, ortak başarılara ve zaferlere dair hafıza kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Yılların sınavından geçmiş olan Belarus-Rusya dostluğu, kardeş ülkelerimizin ve halklarımızın gelecekteki uyumlu gelişimi için tükenmez bir enerji kaynağı sağlıyor.”
Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘Vatan uğruna’ yürüttüğü çalışmalarda üstün başarılar ve sağlık dilerken, tüm Rusya vatandaşlarına da mutluluk ve refah temennisinde bulundu.
Devlet erkanına da tebrik mesajları iletildi
Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi, Lukaşenko’nun ayrıca Rusya Başbakanı ve Birlik Devleti Bakanlar Konseyi Başkanı Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Devlet Duması ile Belarus-Rusya Birlik Parlamenter Meclisi Başkanı Vyaçeslav Volodin’e de resmi tebrik mesajları gönderdiğini bildirdi.