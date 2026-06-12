https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/lukasenkodan-putine-rusya-gunu-mesaji-adil-dunya-duzeninin-garantoru-1106445558.html

Lukaşenko’dan Putin’e ‘Rusya Günü’ mesajı: ‘Adil dünya düzeninin garantörü’

Lukaşenko’dan Putin’e ‘Rusya Günü’ mesajı: ‘Adil dünya düzeninin garantörü’

Sputnik Türkiye

Belarus lideri Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin’in ve tüm Rus halkının ‘Rusya Günü’nü kutladı. Lukaşenko, Rusya’yı gücünden emin, öncü bir devlet ve adil bir... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T09:12+0300

2026-06-12T09:12+0300

2026-06-12T09:11+0300

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Her yıl 12 Haziran'da kutlanan ve 1990 yılında Devlet Egemenliği Deklarasyonu'nun kabul edilmesine dayanan Rusya Günü vesilesiyle bir tebrik mesajı yayımlayan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, iki ülkenin sarsılmaz ittifakına vurgu yaptı.Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından paylaşılan tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:‘Yüzyıllara dayanan kahramanlık yolu ve sarsılmaz dostluk’Lukaşenko, Belarus ve Rus halklarının yüzyıllar boyunca kahramanlıklarla dolu tarihi yolda her zaman el ele yürüdüklerini belirtti. Ortak geçmişe ve geleceğe olan inancını vurgulayan Belarus lideri mesajına şöyle devam etti:Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘Vatan uğruna’ yürüttüğü çalışmalarda üstün başarılar ve sağlık dilerken, tüm Rusya vatandaşlarına da mutluluk ve refah temennisinde bulundu.Devlet erkanına da tebrik mesajları iletildiBelarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi, Lukaşenko’nun ayrıca Rusya Başbakanı ve Birlik Devleti Bakanlar Konseyi Başkanı Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Devlet Duması ile Belarus-Rusya Birlik Parlamenter Meclisi Başkanı Vyaçeslav Volodin’e de resmi tebrik mesajları gönderdiğini bildirdi.

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