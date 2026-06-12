https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/kuzey-koreye-dron-operasyonu-pahaliya-patladi-guney-korenin-eski-devlet-baskanina-30-yil-hapis-1106446552.html

Kuzey Kore'ye 'dron operasyonu' pahalıya patladı: Güney Kore'nin eski devlet başkanına 30 yıl hapis

Kuzey Kore'ye 'dron operasyonu' pahalıya patladı: Güney Kore'nin eski devlet başkanına 30 yıl hapis

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'yi kışkırtmak amacıyla insansız hava araçları gönderdiği gerekçesiyle vatana ihanet ve görevi... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T09:55+0300

2026-06-12T09:55+0300

2026-06-12T09:55+0300

dünya

güney kore

yoon suk-yeol

kuzey kore

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Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında yeni bir mahkûmiyet kararı verildi. Seul Bölge Mahkemesi, Yoon'u Kuzey Kore'ye insansız hava araçları göndererek gerilimi tırmandırmak ve olağanüstü hal ortamı oluşturmak amacıyla hareket ettiği gerekçesiyle suçlu buldu.Savcılık, Yoon'un Ekim 2024'te Kuzey Kore'yi provoke etmek amacıyla dron operasyonu emri verdiğini ve bunun aynı yıl aralık ayında ilan ettiği sıkıyönetim girişimine zemin hazırlamak için kullanıldığını ileri sürmüştü.Eski Savunma Bakanına da 30 yıl hapis cezasıMahkeme kararında, Yoon'un yanı sıra eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, eski Savunma Karşı İstihbarat Komutanı Yeo In-hyung ve eski İHA Operasyon Komutanı Kim Yong-dae'nin de vatana ihanet ve görevi kötüye kullanma suçlarından mahkum edildiği belirtildi.Kararda, sanıkların "askeri operasyon görüntüsü altında Kuzey Kore'den bir karşılık almayı ve böylece olağanüstü bir durum yaratmayı amaçladıkları" ifade edildi. Mahkeme, bu girişimlerin iki Kore arasında askeri çatışma riskini artırdığını vurgularken, olaydaki en büyük sorumluluğun Yoon'a ait olduğuna hükmetti.Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun da 30 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Yeo In-hyung'a 15 yıl hapis cezası verildi. Kim Yong-dae ise 3 yıl hapis ve 5 yıl ertelenmiş ceza aldı.Yoon'un avukatları ise dron operasyonlarının, Kuzey Kore'nin 2024 yılında Güney Kore'ye gönderdiği ve içerisinde çöp ile atık bulunan balonlara karşı "meşru bir yanıt" olduğunu savundu.Kuzey Kore, 2024 yılında Güney Kore'nin başkent Pyongyang'a propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçları gönderdiğini iddia etmiş, bu durumu savaş riski yaratabilecek bir provokasyon olarak nitelendirmişti.5 yıl hapis cezası verilmiştiYoon Suk Yeol daha önce de başarısız sıkıyönetim girişimi nedeniyle ayaklanma suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski lider ayrıca görevi kötüye kullanma ve kendi gözaltı sürecini engellemeye çalışmaktan dolayı 5 yıl daha hapis cezası almıştı.Yoon'un sıkıyönetim girişimi sonrasında yaşanan siyasi kriz ve kitlesel protestolar, ülkede aylar süren siyasi belirsizliğe yol açmış, ardından yapılan seçimleri muhalefetteki Demokrat Parti'nin adayı Lee Jae-myung kazanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/guney-korede-kritik-davanin-yargici-olu-bulundu-1105526836.html

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