Güney Kore’de kritik davanın yargıcı ölü bulundu

Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'nin yargılandığı davaya bakan yargıç, mahkeme yerleşkesinde ölü bulundu. Olayla ilgili... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T10:58+0300

Güney Kore’de, görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi Kim Keon Hee hakkında görülen davaya başkanlık eden yargıç Shin Jong-o, mahkeme yerleşkesinde ölü bulundu.Yonhap Haber Ajansı’nın aktardığına göre, polis ihbar üzerine Seul Yüksek Mahkemesi yerleşkesine gitti ve Shin’in cansız bedenine ulaştı.Yetkililer, yargıcın cebinde özür ifadeleri içeren bir not bulunduğunu açıkladı. İlk bulgular, Shin’in yüksekten düşmüş olabileceğine işaret ederken, olayda cinayet şüphesi bulunmadığı belirtildi. Ölüm nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.Yakın zamanda hapis cezası 4 yıla çıkarılmıştıSöz konusu dava, Kim Keon Hee hakkında yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları kapsamında verilen hapis cezasının temyiz sürecini kapsıyordu. Daha önce 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Kim’in cezası, Seul Yüksek Mahkemesi tarafından 4 yıla çıkarılmıştı.Kim hakkında, hisse senedi fiyat manipülasyonu ve rüşvet suçlamalarının yanı sıra seçimlere müdahale ve yasa dışı siyasi finansman gibi iddialar da bulunuyor. Soruşturma kapsamında, kamu görevleri ve siyasi adaylıklar karşılığında toplam yaklaşık 370 milyon won değerinde lüks hediyeler aldığı öne sürülüyor.Kim Keon Hee, bu suçlamalar nedeniyle çıkarılan tutuklama emri sonrası 12 Ağustos 2025’te gözaltına alınmıştı.

