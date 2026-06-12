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Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e ‘Rusya Günü’ mesajı: Rusya’nın politikalarını her zaman destekleyeceğiz
Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e ‘Rusya Günü’ mesajı: Rusya’nın politikalarını her zaman destekleyeceğiz
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'Rusya Günü' dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği tebrik mesajında Moskova yönetimine tam destek ve... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T00:51+0300
2026-06-12T00:51+0300
dünya
kim jong-un
kuzey kore
tebrik mesajı
vladimir putin
rusya günü
moskova
kore merkezi haber ajansı (kcna)
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayınlanan tebrik telgrafına göre Kim Jong-un, Rusya ile olan güçlü bağlara dikkat çekerek ülkesinin desteğini yineledi.Mesajında Putin'e seslenen Kuzey Kore lideri, "Moskova’nın iç ve dış politikalarını kararlılıkla desteklemek ve her koşulda Rusya ile omuz omuza olmak, hem şahsımın hem de Kuzey Kore devletinin sarsılmaz iradesidir" ifadelerini kullandı.Kim Jong-un mesajını, "Yürüttüğünüz bu önemli ve sorumlu görevde sizlere çok daha büyük başarılar diliyorum" temennisiyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/rusya-muftusu-gaynutdinden-rusya-gunu-mesaji-barisi-ve-kardesligi-koruyalim-1106441121.html
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kim jong-un, kuzey kore, tebrik mesajı, vladimir putin, rusya günü, moskova, kore merkezi haber ajansı (kcna)
kim jong-un, kuzey kore, tebrik mesajı, vladimir putin, rusya günü, moskova, kore merkezi haber ajansı (kcna)

Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e ‘Rusya Günü’ mesajı: Rusya’nın politikalarını her zaman destekleyeceğiz

00:51 12.06.2026
© İHA / KCNAKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© İHA / KCNA
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'Rusya Günü' dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği tebrik mesajında Moskova yönetimine tam destek ve dayanışma vurgusu yaptı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayınlanan tebrik telgrafına göre Kim Jong-un, Rusya ile olan güçlü bağlara dikkat çekerek ülkesinin desteğini yineledi.
Mesajında Putin'e seslenen Kuzey Kore lideri, "Moskova’nın iç ve dış politikalarını kararlılıkla desteklemek ve her koşulda Rusya ile omuz omuza olmak, hem şahsımın hem de Kuzey Kore devletinin sarsılmaz iradesidir" ifadelerini kullandı.
Kim Jong-un mesajını, "Yürüttüğünüz bu önemli ve sorumlu görevde sizlere çok daha büyük başarılar diliyorum" temennisiyle sonlandırdı.
Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
DÜNYA
Rusya Müftüsü Gaynutdin’den ‘Rusya Günü’ mesajı: Barışı ve kardeşliği koruyalım
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