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Kastamonu'da bir işçi toprak altında kaldı: Kurtarma çalışmaları sürüyor
Kastamonu'da bir işçi toprak altında kaldı: Kurtarma çalışmaları sürüyor
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Kastamonu’da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında bir işçi göçük altında kaldı. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
kastamonu
toprak
toprak kayması
kaza
kaza sebebi
işçi
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Merkeze bağlı Örencik köyü Kavacık Mahallesi’nde Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma esnasında taşeron firmada çalışan 19 yaşındaki Şükrü Emre Arslan toprak yığınının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilerek kurtarma çalışması başlatıldı.
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kastamonu, toprak, toprak kayması, kaza, kaza sebebi, işçi
kastamonu, toprak, toprak kayması, kaza, kaza sebebi, işçi

Kastamonu'da bir işçi toprak altında kaldı: Kurtarma çalışmaları sürüyor

00:12 12.06.2026
© AA / Elifnur ÖnderKastamonu'da bir işçi toprak altında kaldı
Kastamonu'da bir işçi toprak altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© AA / Elifnur Önder
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Kastamonu’da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında bir işçi göçük altında kaldı.
Merkeze bağlı Örencik köyü Kavacık Mahallesi’nde Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma esnasında taşeron firmada çalışan 19 yaşındaki Şükrü Emre Arslan toprak yığınının altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilerek kurtarma çalışması başlatıldı.
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