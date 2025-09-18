https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/manisada-iki-kisi-gocuk-altinda-kaldi-kurtarma-calismasi-suruyor-1099470172.html
Manisa'da göçük faciası: İki kuzen hayatını kaybetti
Manisa Akhisar'da su kuyusu açmaya çalışan iki kuzen bir anda çöken toprağın altında kaldı. Ekiplerin uzun müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Toprak kaydı: İki kuzen toprak altında kaldıTarlaları için su kuyusu açmaya çalışan amca çocukları Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46) toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmalarına rağmen iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.
14:32 18.09.2025 (güncellendi: 16:15 18.09.2025)
Manisa'da kuyu kazma çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
