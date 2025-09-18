Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/manisada-iki-kisi-gocuk-altinda-kaldi-kurtarma-calismasi-suruyor-1099470172.html
Manisa'da göçük faciası: İki kuzen hayatını kaybetti
Manisa'da göçük faciası: İki kuzen hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Manisa'da kuyu kazma çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T14:32+0300
2025-09-18T16:15+0300
türki̇ye
göçük
manisa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099470016_0:150:1614:1058_1920x0_80_0_0_798f9251f7c0d3e86c790691e815b1fc.jpg
Manisa Akhisar'da su kuyusu açmaya çalışan iki kuzen bir anda çöken toprağın altında kaldı. Ekiplerin uzun müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Toprak kaydı: İki kuzen toprak altında kaldıTarlaları için su kuyusu açmaya çalışan amca çocukları Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46) toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmalarına rağmen iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.
türki̇ye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099470016_159:0:1570:1058_1920x0_80_0_0_de2335372e657f68bf0abc2cfcd21db3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
göçük, manisa
göçük, manisa

Manisa'da göçük faciası: İki kuzen hayatını kaybetti

14:32 18.09.2025 (güncellendi: 16:15 18.09.2025)
© Manisa İl Jandarma KomutanlığıManisa
Manisa - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
© Manisa İl Jandarma Komutanlığı
Abone ol
Manisa'da kuyu kazma çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Manisa Akhisar'da su kuyusu açmaya çalışan iki kuzen bir anda çöken toprağın altında kaldı. Ekiplerin uzun müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.

Toprak kaydı: İki kuzen toprak altında kaldı

Tarlaları için su kuyusu açmaya çalışan amca çocukları Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46) toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin kurtarma çalışmalarına rağmen iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала