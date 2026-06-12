https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/izmirde-tutuklanan-buca-belediye-baskani-gorkem-duman-yerine-baskan-vekili-secildi-1106467743.html

İzmir'de tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yerine Başkan Vekili seçildi

İzmir'de tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yerine Başkan Vekili seçildi

Sputnik Türkiye

Buca Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, başkan vekilliğine CHP'li Meclis... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T20:49+0300

2026-06-12T20:49+0300

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Buca Belediye Meclisi, Belediye Meclis Salonu'nda, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle toplandı.Toplantıda CHP Grubu Hüseyin Benzer'i, Cumhur İttifakı ise AK Partili Veli Balyemez'i aday gösterdi.İkinci tur oylamada ise Benzer'e 25, Balyemez'e ise 18 oy çıktı.Üçüncü turda da 25 oy alan Benzer, Buca Belediye Başkan Vekili oldu.Benzer, seçimden sonra yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek Görkem Duman, hakkındaki suçlamalardan aklanarak görevine dönene kadar emanetine sahip çıkacağını söyledi.Ne olmuştu?İzmir Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 şüpheliden 42'si tutuklanmış, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın 8 Haziran'da görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/chpde-2-belediye-baskani-ihrac-talebiyle-disiplin-kuruluna-sevk-edilecek-1106465062.html

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