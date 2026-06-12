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İzmir'de tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yerine Başkan Vekili seçildi
İzmir'de tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yerine Başkan Vekili seçildi
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Buca Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, başkan vekilliğine CHP'li Meclis... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
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Buca Belediye Meclisi, Belediye Meclis Salonu'nda, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle toplandı.Toplantıda CHP Grubu Hüseyin Benzer'i, Cumhur İttifakı ise AK Partili Veli Balyemez'i aday gösterdi.İkinci tur oylamada ise Benzer'e 25, Balyemez'e ise 18 oy çıktı.Üçüncü turda da 25 oy alan Benzer, Buca Belediye Başkan Vekili oldu.Benzer, seçimden sonra yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek Görkem Duman, hakkındaki suçlamalardan aklanarak görevine dönene kadar emanetine sahip çıkacağını söyledi.Ne olmuştu?İzmir Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 şüpheliden 42'si tutuklanmış, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın 8 Haziran'da görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
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i̇zmir, chp, i̇çişleri bakanlığı
i̇zmir, chp, i̇çişleri bakanlığı

İzmir'de tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yerine Başkan Vekili seçildi

20:49 12.06.2026
© Berkan ÇetinHüseyin Benzer
Hüseyin Benzer - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© Berkan Çetin
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Buca Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Benzer seçildi.
Buca Belediye Meclisi, Belediye Meclis Salonu'nda, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle toplandı.
Toplantıda CHP Grubu Hüseyin Benzer'i, Cumhur İttifakı ise AK Partili Veli Balyemez'i aday gösterdi.
Belediye meclisinde 43 üyenin oy kullandığı ilk tur oylamada, CHP'li Benzer 17, AK Partili Balyemez ise 12 oy aldı, 14 oy ise geçersiz sayıldı.
İkinci tur oylamada ise Benzer'e 25, Balyemez'e ise 18 oy çıktı.
Üçüncü turda da 25 oy alan Benzer, Buca Belediye Başkan Vekili oldu.
Benzer, seçimden sonra yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek Görkem Duman, hakkındaki suçlamalardan aklanarak görevine dönene kadar emanetine sahip çıkacağını söyledi.
Seçimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İl Başkanı Çağatay Güç, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, milletvekilleri ve partililer de takip etti.

Ne olmuştu?

İzmir Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 şüpheliden 42'si tutuklanmış, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın 8 Haziran'da görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
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