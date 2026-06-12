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CHP'de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer için karar verildi: İhraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilecek
CHP'de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer için karar verildi: İhraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilecek
Sputnik Türkiye
CHP'de Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilecekleri açıklandı. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T17:06+0300
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini duyurdu.Sarı'nın sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;"12 Haziran 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantımızda, ülke gündemine ve partimizde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Toplantıda alınan bazı kararlar şunlardır: Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir."
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chp, tanju özcan, ahmet serkan tuncer
chp, tanju özcan, ahmet serkan tuncer
CHP'de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer için karar verildi: İhraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilecek
17:06 12.06.2026 (güncellendi: 17:12 12.06.2026)
CHP'de Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilecekleri açıklandı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini duyurdu.
Sarı'nın sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"12 Haziran 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantımızda, ülke gündemine ve partimizde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.
Toplantıda alınan bazı kararlar şunlardır: Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir."