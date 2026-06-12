https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/iranin-yalanlamasina-ragmen-devam-ediyor-23-marttan-bu-yana-trump-ve-anlasmaya-cok-yakiniz-soylemi-1106442400.html

İran'ın yalanlamasına rağmen devam ediyor: 23 Mart'tan bu yana Trump ve 'anlaşmaya çok yakınız' söylemi

İran'ın yalanlamasına rağmen devam ediyor: 23 Mart'tan bu yana Trump ve 'anlaşmaya çok yakınız' söylemi

Sputnik Türkiye

23 Mart'tan bu yana 38 kez 'İran ve ABD'nin anlaşmaya çok yakın olduğunu' iddia eden Trump, iddiasını yineledi. 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T04:17+0300

2026-06-12T04:17+0300

2026-06-12T04:17+0300

dünya

abd

donald trump

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anlaşma

nükleer anlaşma

ateşkes

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ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı seçim mitinginde, İran'ın "Washington ile anlaşma yapılmadı" demesine rağmen İran ile yaşanan meselelerin çözüldüğüne ve taraflar arasında 'harika bir anlaşma' yapıldığına dair söylemlerini yineledi.Söylemlerini yineleyen Trump, söz konusu anlaşma sayesinde nükleer silah olmayacağını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:Trump ve 'anlaşmaya çok yakınız' söylemi9 Haziran tarihli bir haberde ABD medyası CNN, Trump'ın 23 Mart tarihinden bu yana 38 kere 'İran ve ABD'nin anlaşmaya çok yakın olduğunu' ifade ettiğini yazmıştı. Söz konusu haberin ardından 2 gece 'Aphache helikopterini İran'ın düşürdüğü iddiasıyla misilleme' saldırıları gerçekleştirilmişti.Bu gece gerçekleşmesi planlanan saldırının iptalini duyurmasının ardından Trump, sadece bu gece 3 kez 'anlaşmaya varıldığını', 'imzaların atıldığını' iddia etti. İran ise Trump'ın iddialarını reddediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-disisleri-bakanligi-washington-ile-anlasma-henuz-kesinlesmedi-1106440306.html

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abd, donald trump, i̇ran, anlaşma, nükleer anlaşma, ateşkes