https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/iranin-yalanlamasina-ragmen-devam-ediyor-23-marttan-bu-yana-trump-ve-anlasmaya-cok-yakiniz-soylemi-1106442400.html
İran'ın yalanlamasına rağmen devam ediyor: 23 Mart'tan bu yana Trump ve 'anlaşmaya çok yakınız' söylemi
İran'ın yalanlamasına rağmen devam ediyor: 23 Mart'tan bu yana Trump ve 'anlaşmaya çok yakınız' söylemi
Sputnik Türkiye
23 Mart'tan bu yana 38 kez 'İran ve ABD'nin anlaşmaya çok yakın olduğunu' iddia eden Trump, iddiasını yineledi. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T04:17+0300
2026-06-12T04:17+0300
2026-06-12T04:17+0300
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nükleer anlaşma
ateşkes
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ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı seçim mitinginde, İran'ın "Washington ile anlaşma yapılmadı" demesine rağmen İran ile yaşanan meselelerin çözüldüğüne ve taraflar arasında 'harika bir anlaşma' yapıldığına dair söylemlerini yineledi.Söylemlerini yineleyen Trump, söz konusu anlaşma sayesinde nükleer silah olmayacağını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:Trump ve 'anlaşmaya çok yakınız' söylemi9 Haziran tarihli bir haberde ABD medyası CNN, Trump'ın 23 Mart tarihinden bu yana 38 kere 'İran ve ABD'nin anlaşmaya çok yakın olduğunu' ifade ettiğini yazmıştı. Söz konusu haberin ardından 2 gece 'Aphache helikopterini İran'ın düşürdüğü iddiasıyla misilleme' saldırıları gerçekleştirilmişti.Bu gece gerçekleşmesi planlanan saldırının iptalini duyurmasının ardından Trump, sadece bu gece 3 kez 'anlaşmaya varıldığını', 'imzaların atıldığını' iddia etti. İran ise Trump'ın iddialarını reddediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-disisleri-bakanligi-washington-ile-anlasma-henuz-kesinlesmedi-1106440306.html
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abd, donald trump, i̇ran, anlaşma, nükleer anlaşma, ateşkes
abd, donald trump, i̇ran, anlaşma, nükleer anlaşma, ateşkes
İran'ın yalanlamasına rağmen devam ediyor: 23 Mart'tan bu yana Trump ve 'anlaşmaya çok yakınız' söylemi
23 Mart'tan bu yana 38 kez 'İran ve ABD'nin anlaşmaya çok yakın olduğunu' iddia eden Trump, iddiasını yineledi.
ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı seçim mitinginde, İran'ın "Washington ile anlaşma yapılmadı" demesine rağmen İran ile yaşanan meselelerin çözüldüğüne ve taraflar arasında 'harika bir anlaşma' yapıldığına dair söylemlerini yineledi.
Söylemlerini yineleyen Trump, söz konusu anlaşma sayesinde nükleer silah olmayacağını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:
ABD, İran ile harika bir anlaşma yaptı. İran'la meseleleri çözdük ve harika bir anlaşma yaptık, nükleer silah olmayacak
Trump ve 'anlaşmaya çok yakınız' söylemi
9 Haziran tarihli bir haberde ABD medyası CNN, Trump'ın 23 Mart tarihinden bu yana 38 kere 'İran ve ABD'nin anlaşmaya çok yakın olduğunu' ifade ettiğini yazmıştı. Söz konusu haberin ardından 2 gece 'Aphache helikopterini İran'ın düşürdüğü iddiasıyla misilleme' saldırıları gerçekleştirilmişti.
Bu gece gerçekleşmesi planlanan saldırının iptalini duyurmasının ardından Trump, sadece bu gece 3 kez 'anlaşmaya varıldığını', 'imzaların atıldığını' iddia etti.
İran ise Trump'ın iddialarını reddediyor.