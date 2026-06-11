https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-disisleri-bakanligi-washington-ile-anlasma-henuz-kesinlesmedi-1106440306.html
İran Dışişleri Bakanlığı: Washington ile anlaşma henüz kesinleşmedi
İran Dışişleri Bakanlığı: Washington ile anlaşma henüz kesinleşmedi
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın "harika bir anlaşma yapıldı" açıklamasını yalanlayarak Washington ile henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmadığını, ABD'nin... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T23:40+0300
2026-06-11T23:40+0300
2026-06-11T23:40+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran dışişleri bakanlığı
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'la harika bir anlaşma yapıldı" açıklamalarının ardından açıklama gerçekleştirdi.Yapılan açıklamada Bakanlık, anlaşmanın kesinleşmediği bildirerek, olası bir anlaşmanın üst düzey yetkililer tarafından inceleneceğini bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ayrıca iddia edilen anlaşmanın yeri ve zamanı hakkındaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Trump'ın sözkonusu açıklamalarının amacının 'İran'ı geri adım atıyor gibi göstermek' olduğu ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-iranla-harika-bir-anlasma-yapildi-1106439934.html
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abd, donald trump, i̇ran dışişleri bakanlığı
abd, donald trump, i̇ran dışişleri bakanlığı
İran Dışişleri Bakanlığı: Washington ile anlaşma henüz kesinleşmedi
İran Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın "harika bir anlaşma yapıldı" açıklamasını yalanlayarak Washington ile henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmadığını, ABD'nin ise bu açıklamalarla Tahran'ı geri adım atmış gibi göstermeye çalıştığını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'la harika bir anlaşma yapıldı" açıklamalarının ardından açıklama gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamada Bakanlık, anlaşmanın kesinleşmediği bildirerek, olası bir anlaşmanın üst düzey yetkililer tarafından inceleneceğini bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Washington ile anlaşma henüz kesinleşmedi. Daha önce de söyledik ki, anlaşma metinlerinin çoğu karara bağlanmıştı, ancak Amerikan tarafı yeni talepler eklemek istiyordu. Üst düzey yetkililer, olası bir anlaşmanın tüm maddelerini inceleyecek ve biz de pozisyonumuzu zamanı geldiğinde açıklayacağız
Ayrıca iddia edilen anlaşmanın yeri ve zamanı hakkındaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Trump'ın sözkonusu açıklamalarının amacının 'İran'ı geri adım atıyor gibi göstermek' olduğu ifade edildi:
Anlaşmanın zamanı ve yeri hakkındaki konuşmalar medyaya dayalı spekülasyonlardır. ABD tarafının anlatıları, İran'ın baskı ve tehditler karşısında tutumundan geri adım attığı izlenimini vermeyi amaçlıyor.