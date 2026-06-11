https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-disisleri-bakanligi-washington-ile-anlasma-henuz-kesinlesmedi-1106440306.html

İran Dışişleri Bakanlığı: Washington ile anlaşma henüz kesinleşmedi

İran Dışişleri Bakanlığı: Washington ile anlaşma henüz kesinleşmedi

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın "harika bir anlaşma yapıldı" açıklamasını yalanlayarak Washington ile henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmadığını, ABD'nin... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T23:40+0300

2026-06-11T23:40+0300

2026-06-11T23:40+0300

dünya

abd

donald trump

i̇ran dışişleri bakanlığı

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'la harika bir anlaşma yapıldı" açıklamalarının ardından açıklama gerçekleştirdi.Yapılan açıklamada Bakanlık, anlaşmanın kesinleşmediği bildirerek, olası bir anlaşmanın üst düzey yetkililer tarafından inceleneceğini bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ayrıca iddia edilen anlaşmanın yeri ve zamanı hakkındaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Trump'ın sözkonusu açıklamalarının amacının 'İran'ı geri adım atıyor gibi göstermek' olduğu ifade edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-iranla-harika-bir-anlasma-yapildi-1106439934.html

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abd, donald trump, i̇ran dışişleri bakanlığı