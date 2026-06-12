https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/iran-koordinasyonsuz-petrol-tankerinin-hurmuz-bogazina-girisine-izin-verilmedi-1106442266.html
İran: Koordinasyonsuz petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'na girişine izin verilmedi
İran: Koordinasyonsuz petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'na girişine izin verilmedi
Sputnik Türkiye
İran devlet medyası, Bender Abbas yakınlarında patlama seslerinin duyulmasının ardından, koordinasyon sağlanmadan Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan bir petrol... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T02:14+0300
2026-06-12T02:14+0300
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hürmüz boğazı
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İran devlet medyası, Bender Abbas liman kenti yakınlarında patlama seslerinin duyulmasının ardından, İran güçlerinin koordinasyon sağlanmadan bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'na girişine izin vermediğini bildirdi.Devlet medyasında askeri kaynaklara dayandırılan haberde, söz konusu geminin bir petrol tankeri olduğu belirtilerek, İran Devrim Muhafızları Donanması'nın uyarısının ardından tankerin Hürmüz Boğazı'nda uygulanan trafik yasağına uymaya zorlandığı ifade edildi.Ayrıca Devrim Muhafızlarına dayanan haberde, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-disisleri-bakanligi-washington-ile-anlasma-henuz-kesinlesmedi-1106440306.html
hürmüz boğazı
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ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran
ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran
İran: Koordinasyonsuz petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'na girişine izin verilmedi
İran devlet medyası, Bender Abbas yakınlarında patlama seslerinin duyulmasının ardından, koordinasyon sağlanmadan Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan bir petrol tankerinin İran güçlerince durdurulduğunu ve geminin Devrim Muhafızları Donanması'nın uyarısıyla trafik yasağına uymaya zorlandığını bildirdi.
İran devlet medyası, Bender Abbas liman kenti yakınlarında patlama seslerinin duyulmasının ardından, İran güçlerinin koordinasyon sağlanmadan bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'na girişine izin vermediğini bildirdi.
Devlet medyasında askeri kaynaklara dayandırılan haberde, söz konusu geminin bir petrol tankeri olduğu belirtilerek, İran Devrim Muhafızları Donanması'nın uyarısının ardından tankerin Hürmüz Boğazı'nda uygulanan trafik yasağına uymaya zorlandığı ifade edildi.
Ayrıca Devrim Muhafızlarına dayanan haberde, şu ifadeler yer aldı:
Hürmüz Boğazı'nı izlemeye devam ediyoruz ve geçişini deneyen herhangi bir gemiye karşı son derece sert bir şekilde müdahale edeceğiz.