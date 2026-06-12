https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ingiliz-sanatci-david-hockney-88-yasinda-hayatini-kaybetti-1106457106.html
İngiliz sanatçı David Hockney 88 yaşında hayatını kaybetti
İngiliz sanatçı David Hockney 88 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Modern sanatın en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen, Los Angeles temalı eserleri ve yenilikçi teknikleriyle tanınan İngiliz ressam David Hockney 88... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T13:34+0300
2026-06-12T13:34+0300
2026-06-12T13:34+0300
yaşam
londra
andy warhol
david hockney
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106455934_0:0:3136:1765_1920x0_80_0_0_f68cd54f04cef5129009dd326cb59c44.jpg
İngiliz ressam ve sanatçı David Hockney, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Hockney evinde 89 yaşına bir ay kala yaşamını yitirdi.Pop art’tan küresel üneHockney’nin “A Bigger Splash” ve “Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)” gibi eserleri, Los Angeles’ın güneşli atmosferi içinde aşk, yalnızlık ve hedonizm temalarını işleyerek dönemin estetik anlayışını değiştirdi.1960’larda Londra ve ABD sanat çevrelerinde hızla yükselen sanatçı, Andy Warhol gibi isimlerle aynı dönemin kültürel ikonları arasında yer aldı.Kariyeri boyunca tek bir stile bağlı kalmayan Hockney, foto-kolaj çalışmaları, perspektif deneyleri ve dijital sanat üretimleriyle biliniyordu. Özellikle iPad ve dijital çizim teknolojilerini kullanarak ürettiği eserler, çağdaş sanatın dijital dönüşümüne öncülük etti.David Hockney kimdir?1937 yılında İngiltere’nin Bradford kentinde doğan David Hockney, 20’nci yüzyıl sanatına yön veren en önemli çağdaş ressamlardan biri olarak kabul ediliyordu. Sanat kariyerine 1960’larda “pop art” akımıyla başlayan Hockney, özellikle Kaliforniya’daki yüzme havuzu temalı eserleriyle dünya çapında ün kazandı.Bradford’da işçi sınıfı bir ailede büyüyen Hockney, sanat eğitimini Kraliyet Sanat Koleji'nde aldı. Kariyeri boyunca geleneksel sanat anlayışına karşı çıkan Hockney, hem teknik hem de içerik açısından sınırları zorladı.2018 yılında “Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)” adlı eseri 90 milyon dolardan fazla fiyata satılarak, o dönemde yaşayan bir sanatçı için dünya rekoru kırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/tayland-prensesi-3-yillik-komadan-sonra-hayatini-kaybetti-1106446713.html
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106455934_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_24687f2276f764faf100a64f690aef04.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
londra, andy warhol, david hockney
londra, andy warhol, david hockney
İngiliz sanatçı David Hockney 88 yaşında hayatını kaybetti
Modern sanatın en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen, Los Angeles temalı eserleri ve yenilikçi teknikleriyle tanınan İngiliz ressam David Hockney 88 yaşında öldü.
İngiliz ressam ve sanatçı David Hockney, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Hockney evinde 89 yaşına bir ay kala yaşamını yitirdi.
Hockney’nin “A Bigger Splash” ve “Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)” gibi eserleri, Los Angeles’ın güneşli atmosferi içinde aşk, yalnızlık ve hedonizm temalarını işleyerek dönemin estetik anlayışını değiştirdi.
1960’larda Londra ve ABD sanat çevrelerinde hızla yükselen sanatçı, Andy Warhol gibi isimlerle aynı dönemin kültürel ikonları arasında yer aldı.
Kariyeri boyunca tek bir stile bağlı kalmayan Hockney, foto-kolaj çalışmaları, perspektif deneyleri ve dijital sanat üretimleriyle biliniyordu. Özellikle iPad ve dijital çizim teknolojilerini kullanarak ürettiği eserler, çağdaş sanatın dijital dönüşümüne öncülük etti.
1937 yılında İngiltere’nin Bradford kentinde doğan David Hockney, 20’nci yüzyıl sanatına yön veren en önemli çağdaş ressamlardan biri olarak kabul ediliyordu. Sanat kariyerine 1960’larda “pop art” akımıyla başlayan Hockney, özellikle Kaliforniya’daki yüzme havuzu temalı eserleriyle dünya çapında ün kazandı.
Bradford’da işçi sınıfı bir ailede büyüyen Hockney, sanat eğitimini Kraliyet Sanat Koleji'nde aldı. Kariyeri boyunca geleneksel sanat anlayışına karşı çıkan Hockney, hem teknik hem de içerik açısından sınırları zorladı.
2018 yılında “Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)” adlı eseri 90 milyon dolardan fazla fiyata satılarak, o dönemde yaşayan bir sanatçı için dünya rekoru kırdı.