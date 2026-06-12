https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ingiliz-sanatci-david-hockney-88-yasinda-hayatini-kaybetti-1106457106.html

İngiliz sanatçı David Hockney 88 yaşında hayatını kaybetti

İngiliz sanatçı David Hockney 88 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Modern sanatın en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen, Los Angeles temalı eserleri ve yenilikçi teknikleriyle tanınan İngiliz ressam David Hockney 88... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T13:34+0300

2026-06-12T13:34+0300

2026-06-12T13:34+0300

yaşam

londra

andy warhol

david hockney

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İngiliz ressam ve sanatçı David Hockney, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Hockney evinde 89 yaşına bir ay kala yaşamını yitirdi.Pop art’tan küresel üneHockney’nin “A Bigger Splash” ve “Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)” gibi eserleri, Los Angeles’ın güneşli atmosferi içinde aşk, yalnızlık ve hedonizm temalarını işleyerek dönemin estetik anlayışını değiştirdi.1960’larda Londra ve ABD sanat çevrelerinde hızla yükselen sanatçı, Andy Warhol gibi isimlerle aynı dönemin kültürel ikonları arasında yer aldı.Kariyeri boyunca tek bir stile bağlı kalmayan Hockney, foto-kolaj çalışmaları, perspektif deneyleri ve dijital sanat üretimleriyle biliniyordu. Özellikle iPad ve dijital çizim teknolojilerini kullanarak ürettiği eserler, çağdaş sanatın dijital dönüşümüne öncülük etti.David Hockney kimdir?1937 yılında İngiltere’nin Bradford kentinde doğan David Hockney, 20’nci yüzyıl sanatına yön veren en önemli çağdaş ressamlardan biri olarak kabul ediliyordu. Sanat kariyerine 1960’larda “pop art” akımıyla başlayan Hockney, özellikle Kaliforniya’daki yüzme havuzu temalı eserleriyle dünya çapında ün kazandı.Bradford’da işçi sınıfı bir ailede büyüyen Hockney, sanat eğitimini Kraliyet Sanat Koleji'nde aldı. Kariyeri boyunca geleneksel sanat anlayışına karşı çıkan Hockney, hem teknik hem de içerik açısından sınırları zorladı.2018 yılında “Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)” adlı eseri 90 milyon dolardan fazla fiyata satılarak, o dönemde yaşayan bir sanatçı için dünya rekoru kırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/tayland-prensesi-3-yillik-komadan-sonra-hayatini-kaybetti-1106446713.html

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londra, andy warhol, david hockney