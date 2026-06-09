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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/dunya-kupasi-2026-nerede-yapilacak-1106344192.html
Dünya Kupası 2026 nerede yapılacak?
Dünya Kupası 2026 nerede yapılacak?
Sputnik Türkiye
11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, futbol tarihinde ilk kez üç ülkede düzenlenecek. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya kupası
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa organize edeceği dev organizasyon, 16 şehirdeki 16 stadyumda oynanacak. 48 takımın katılacağı ve 104 maçın oynanacağı dünyanın en büyük turnuvasına ev sahipliği yapacak kentler ve stadyumlar, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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Dünya Kupası 2026 nerede yapılacak?
Sputnik Türkiye
Dünya Kupası 2026 nerede yapılacak?
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vi̇deo, abd, meksika, dünya kupası, видео, kanada
vi̇deo, abd, meksika, dünya kupası, видео, kanada

Dünya Kupası 2026 nerede yapılacak?

11:57 09.06.2026
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11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, futbol tarihinde ilk kez üç ülkede düzenlenecek.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa organize edeceği dev organizasyon, 16 şehirdeki 16 stadyumda oynanacak.
48 takımın katılacağı ve 104 maçın oynanacağı dünyanın en büyük turnuvasına ev sahipliği yapacak kentler ve stadyumlar, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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