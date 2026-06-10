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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/manisada-orman-yangini-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1106406116.html
Manisa'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Manisa'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T17:39+0300
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Derbent ve Çıkrıkçı mahalleleri çevresindeki ormanlık bölgede, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Dumanları fark eden bölge halkının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 4 su tankeri katılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/konyada-fabrika-yangini-1-itfaiye-eri-hayatini-kaybetti-1106351735.html
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türkiye, manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa büyükşehir belediyesi, manisa valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
türkiye, manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa büyükşehir belediyesi, manisa valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı

Manisa'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor

17:39 10.06.2026
© AA / Kamil TekmenManisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© AA / Kamil Tekmen
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.
Derbent ve Çıkrıkçı mahalleleri çevresindeki ormanlık bölgede, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.
Dumanları fark eden bölge halkının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 4 su tankeri katılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye personeli hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
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Konya'da fabrika yangını: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti
8 Haziran , 23:48
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