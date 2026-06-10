https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/manisada-orman-yangini-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1106406116.html
Manisa'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Manisa'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T17:39+0300
2026-06-10T17:39+0300
2026-06-10T17:39+0300
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manisa cumhuriyet başsavcılığı
manisa büyükşehir belediyesi
manisa valiliği
yangın
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Derbent ve Çıkrıkçı mahalleleri çevresindeki ormanlık bölgede, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Dumanları fark eden bölge halkının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 4 su tankeri katılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/konyada-fabrika-yangini-1-itfaiye-eri-hayatini-kaybetti-1106351735.html
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türkiye, manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa büyükşehir belediyesi, manisa valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
türkiye, manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa büyükşehir belediyesi, manisa valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
Manisa'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.
Derbent ve Çıkrıkçı mahalleleri çevresindeki ormanlık bölgede, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.
Dumanları fark eden bölge halkının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 4 su tankeri katılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.