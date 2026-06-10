https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/manisada-orman-yangini-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1106406116.html

Manisa'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Manisa'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T17:39+0300

2026-06-10T17:39+0300

2026-06-10T17:39+0300

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Derbent ve Çıkrıkçı mahalleleri çevresindeki ormanlık bölgede, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Dumanları fark eden bölge halkının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 4 su tankeri katılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/konyada-fabrika-yangini-1-itfaiye-eri-hayatini-kaybetti-1106351735.html

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