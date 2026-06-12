https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hafta-sonu-icin-kritik-uyari-dunyaya-dogru-ilerliyor-manyetik-firtina-alarmi-verildi-1106456091.html
Hafta sonu i̇çin kritik uyarı, Dünya'ya doğru i̇lerliyor: Manyetik fırtına alarmı verildi
Hafta sonu i̇çin kritik uyarı, Dünya'ya doğru i̇lerliyor: Manyetik fırtına alarmı verildi
Sputnik Türkiye
Rusya Uzay Araştırma Enstitüsü (IKI RAS), 12-13 Haziran tarihlerinde Dünya genelinde etkili olması beklenen bir manyetik fırtına uyarısı yaptı. Güneş'te... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T13:29+0300
2026-06-12T13:29+0300
2026-06-12T13:29+0300
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Dünya, hafta sonuna uzaydan gelen hareketli haberlerle giriyor. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü Güneş Astronomi Laboratuvarı bilim insanları tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 12-13 Haziran tarihlerinde gezegenimizde manyetik fırtınalar yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu sabah erken saatlerde Güneş yüzeyinde yaşanan uzun süreli güneş patlaması sonucunda açığa çıkan plazma emisyonunun, önümüzdeki saatlerde Dünya atmosferine ulaşarak jeomanyetik dengeleri değiştirmesi bekleniyor.İki büyük güneş olayı birleşiyorUzmanlar, uzaydaki bu hareketliliğin arkasında iki ana nedenin yattığını belirtiyor. Yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki bir koronal delik sebebiyle jeomanyetik ortamda zaten bir süredir değişiklik beklendiği vurgulandı. Ancak bu duruma, sabah saatlerinde gerçekleşen patlamadan kaynaklanan zayıf plazma emisyonu dalgası da eklendi. Gökbilimciler, bu iki olayın tek başlarına çok büyük bir güç barındırmadığını, fakat birleşik etkilerinin Dünya'da G1 seviyesinde fırtına tetiklemek adına yeterli güce ulaşacağını ifade ediyor.Haziran ayının sakin süreci bozuluyorGüneş astronomları tarafından paylaşılan verilere göre, geride bıraktığımız Haziran ayı güneş ve jeomanyetik aktivite açısından oldukça sakin ve durağan bir grafik çiziyordu. Ayın ilk on gününün sadece ikisinde ufak çaplı bozulmalar ve fırtınalar kaydedilmişti. Ancak bilim insanları, 12-13 Haziran tarihlerinde etkili olacak bu yeni dalganın, ayın sakin geçen istatistiklerini olumsuz yönde değiştirebileceğinin altını çiziyor.G1 seviyesi manyetik fırtına nedir, dünyayı nasıl etkiler?Uzaydaki manyetik fırtınaların şiddeti uluslararası standartlara göre beş kademeli bir ölçek üzerinden değerlendiriliyor. Hafta sonu yaşanacak olan G1 fırtınaları bu ölçeğin en alt basamağında yer alıyor ve en zayıf fırtına türü olarak kabul ediliyor. Bu seviyedeki fırtınaların günlük yaşam ve elektrikli cihazlar üzerinde neredeyse hiçbir olumsuz etkisi bulunmuyor.Aksine, daha yüksek kademelerden olan G3 seviyesi fırtınalar elektrik şebekelerini doğrudan etkileyip uydu navigasyonu ile radyo iletişiminde kesintilere yol açarken; en yüksek seviye olan G5 ise küresel ölçekte büyük elektrik şebekesi çökmelerine ve haberleşme uydularında ciddi hasarlara neden olabiliyor. Hafta sonu gerçekleşecek fırtınanın G1 seviyesinde kalacak olması ise yüreklere su serpiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/camur-zarfta-korunan-4-bin-yillik-kil-tablet-kayseri-arkeoloji-muzesinde-sergileniyor-1106452255.html
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dünya, güneş, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurulu
dünya, güneş, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurulu
Hafta sonu i̇çin kritik uyarı, Dünya'ya doğru i̇lerliyor: Manyetik fırtına alarmı verildi
Rusya Uzay Araştırma Enstitüsü (IKI RAS), 12-13 Haziran tarihlerinde Dünya genelinde etkili olması beklenen bir manyetik fırtına uyarısı yaptı. Güneş'te meydana gelen uzun süreli güneş patlaması ve koronal delik etkisiyle tetiklenen bu doğa olayının, jeomanyetik ortamı değiştirerek G1 seviyesinde fırtına yaratması bekleniyor.
Dünya, hafta sonuna uzaydan gelen hareketli haberlerle giriyor. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü Güneş Astronomi Laboratuvarı bilim insanları tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 12-13 Haziran tarihlerinde gezegenimizde manyetik fırtınalar yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu sabah erken saatlerde Güneş yüzeyinde yaşanan uzun süreli güneş patlaması sonucunda açığa çıkan plazma emisyonunun, önümüzdeki saatlerde Dünya atmosferine ulaşarak jeomanyetik dengeleri değiştirmesi bekleniyor.
İki büyük güneş olayı birleşiyor
Uzmanlar, uzaydaki bu hareketliliğin arkasında iki ana nedenin yattığını belirtiyor. Yapılan açıklamada, Güneş
yüzeyindeki bir koronal delik
sebebiyle jeomanyetik ortamda zaten bir süredir değişiklik beklendiği vurgulandı. Ancak bu duruma, sabah saatlerinde gerçekleşen patlamadan kaynaklanan zayıf plazma emisyonu
dalgası da eklendi. Gökbilimciler, bu iki olayın tek başlarına çok büyük bir güç barındırmadığını, fakat birleşik etkilerinin Dünya'da G1 seviyesinde fırtına
tetiklemek adına yeterli güce ulaşacağını ifade ediyor.
Haziran ayının sakin süreci bozuluyor
Güneş astronomları tarafından paylaşılan verilere göre, geride bıraktığımız Haziran ayı güneş ve jeomanyetik aktivite açısından oldukça sakin ve durağan bir grafik çiziyordu. Ayın ilk on gününün sadece ikisinde ufak çaplı bozulmalar ve fırtınalar kaydedilmişti. Ancak bilim insanları, 12-13 Haziran tarihlerinde etkili olacak bu yeni dalganın, ayın sakin geçen istatistiklerini olumsuz yönde değiştirebileceğinin altını çiziyor.
G1 seviyesi manyetik fırtına nedir, dünyayı nasıl etkiler?
Uzaydaki manyetik fırtınaların şiddeti uluslararası standartlara göre beş kademeli bir ölçek üzerinden değerlendiriliyor. Hafta sonu yaşanacak olan G1 fırtınaları bu ölçeğin en alt basamağında yer alıyor ve en zayıf fırtına türü olarak kabul ediliyor. Bu seviyedeki fırtınaların günlük yaşam ve elektrikli cihazlar üzerinde neredeyse hiçbir olumsuz etkisi bulunmuyor.
Aksine, daha yüksek kademelerden olan G3 seviyesi fırtınalar elektrik şebekelerini doğrudan etkileyip uydu navigasyonu ile radyo iletişiminde kesintilere yol açarken; en yüksek seviye olan G5 ise küresel ölçekte büyük elektrik şebekesi çökmelerine ve haberleşme uydularında ciddi hasarlara neden olabiliyor. Hafta sonu gerçekleşecek fırtınanın G1 seviyesinde kalacak olması ise yüreklere su serpiyor.