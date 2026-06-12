https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/izine-en-son-1896da-rastlanmisti-130-yil-sonra-ortaya-cikti-buyuk-heyecan-yaratti-1106452066.html

İzine en son 1896'da rastlanmıştı: 130 yıl sonra ortaya çıktı, büyük heyecan yarattı

İzine en son 1896'da rastlanmıştı: 130 yıl sonra ortaya çıktı, büyük heyecan yarattı

Sputnik Türkiye

Amasya'da doğada en son 130 yıl önce görülen endemik lale türü doğada yeniden bulundu. 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T11:42+0300

2026-06-12T11:42+0300

2026-06-12T11:42+0300

yaşam

amasya

endemik tür

endemik bitki

yitik amasya lalesi

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Amasya'da doğada en son 1896 yılında izine rastlanan ve neslinin tükendiği sanılan "Yitik Amasya lalesi" yeniden ortaya çıktı. 130 yıl sonra görülen lale, botanikçiler arasında büyük heyecan yarattı. Tesadüfen görüldüAmasya'da yaşayan doğasever Ercan Eftelioğlu, kırsal bölgede gezerken fotoğrafladığı farklı bir lale türünü botanikçilere ulaştırdı. Bölgeye gelerek incelemede bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Eker ile İstanbul'daki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdürü Salih Sercan Kanoğlu, bitkinin literatürde kayıp olarak geçen "Yitik Amasya lalesi" olduğunu belirledi. Prof. Dr. Eker, bitkinin ilk kez 1892 yılında toplandığını, son olarak ise 1896 yılında görüldüğünü söyledi.Bir çok yerli ve yabancı araştırmacı izini arıyorduO günden 2026 yılına kadar 130 yıllık süre içinde kendisi de dahil pek çok yerli ve yabancı araştırmacının bu bitkiyi bulmak için bölgeye geldiğini fakat izine rastlanamadığını belirten Eker, "Bugün önemli bir gün. Çünkü bu bitkinin kayıp olduğunu sanıyorduk ama 130 yıl sonra aslında Amasya'da kaybolmadığını, yaşadığını ancak yaşam alanının oldukça sınırlı olduğunu gördük. Bundan sonraki süreçte bitkiyi koruma altına alıp yaşatmaya çalışacağız." dedi.Eftelioğlu ise doğada gezerken bir lale türünün dikkatini çektiğini anlatarak, "Doğada devamlı arıyorum. Baktım, Amasya'nın kayıp lalesine çok benziyor, iki örnek aldım, fotoğraf çektim. Botanikçi ağabeylerimize ilettik. Baktılar ki Amasya'nın kayıp yitik lalesi. Hocalarımız da geldi, yerinde gördüler." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/izmirde-endemik-bitki-turu-kesfedildi-izmir-gobek-otu-adi-verildi-1102639428.html

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amasya, endemik tür, endemik bitki, yitik amasya lalesi