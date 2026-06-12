https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/guney-kore-ve-abd-kuzey-korenin-nukleer-silahlardan-arindirilmasi-hedeflerine-bagliliklarini-teyit-1106442550.html
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedeflerine bağlılıklarını teyit etti
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedeflerine bağlılıklarını teyit etti
Sputnik Türkiye
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedeflerine bağlılıklarını yeniden teyit ederken, Washington yönetimi Seul'e yönelik... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T04:52+0300
2026-06-12T04:52+0300
2026-06-12T04:52+0300
dünya
abd
güney kore
kuzey kore
nükleer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072234989_0:12:561:328_1920x0_80_0_0_068668094847a0efd651e5a96044d626.png
Güney Kore Savunma Bakanlığı, Nükleer Danışma Grubu toplantısının ardından Güney Kore ile ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması yönündeki ortak hedefe bağlılıklarını yeniden teyit ettiğini açıkladı.Açıklamada ayrıca ABD'nin, nükleer kuvvetler de dahil olmak üzere tüm mevcut kabiliyetlerini kullanarak Güney Kore'ye Kuzey Kore'ye karşı güçlendirilmiş caydırıcılık güvenceleri sağlama taahhüdünü yinelediği belirtildi.Nükleer konularda ortak bir danışma grubu kurulması kararı, Güney Kore ve ABD liderleri tarafından imzalanan Washington Deklarasyonu kapsamında Nisan 2023'te alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/iranin-yalanlamasina-ragmen-devam-ediyor-23-marttan-bu-yana-trump-ve-anlasmaya-cok-yakiniz-soylemi-1106442400.html
güney kore
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072234989_54:0:507:340_1920x0_80_0_0_eb3775fca2cf56028453ef6c0e982c78.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, güney kore, kuzey kore, nükleer
abd, güney kore, kuzey kore, nükleer
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedeflerine bağlılıklarını teyit etti
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedeflerine bağlılıklarını yeniden teyit ederken, Washington yönetimi Seul'e yönelik genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünü yineledi.
Güney Kore Savunma Bakanlığı, Nükleer Danışma Grubu toplantısının ardından Güney Kore ile ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması yönündeki ortak hedefe bağlılıklarını yeniden teyit ettiğini açıkladı.
Açıklamada ayrıca ABD'nin, nükleer kuvvetler de dahil olmak üzere tüm mevcut kabiliyetlerini kullanarak Güney Kore'ye Kuzey Kore'ye karşı güçlendirilmiş caydırıcılık güvenceleri sağlama taahhüdünü yinelediği belirtildi.
Nükleer konularda ortak bir danışma grubu kurulması kararı, Güney Kore ve ABD liderleri tarafından imzalanan Washington Deklarasyonu kapsamında Nisan 2023'te alınmıştı.