https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/guney-kore-ve-abd-kuzey-korenin-nukleer-silahlardan-arindirilmasi-hedeflerine-bagliliklarini-teyit-1106442550.html

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedeflerine bağlılıklarını teyit etti

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedeflerine bağlılıklarını teyit etti

Sputnik Türkiye

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedeflerine bağlılıklarını yeniden teyit ederken, Washington yönetimi Seul'e yönelik... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T04:52+0300

2026-06-12T04:52+0300

2026-06-12T04:52+0300

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kuzey kore

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Güney Kore Savunma Bakanlığı, Nükleer Danışma Grubu toplantısının ardından Güney Kore ile ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması yönündeki ortak hedefe bağlılıklarını yeniden teyit ettiğini açıkladı.Açıklamada ayrıca ABD'nin, nükleer kuvvetler de dahil olmak üzere tüm mevcut kabiliyetlerini kullanarak Güney Kore'ye Kuzey Kore'ye karşı güçlendirilmiş caydırıcılık güvenceleri sağlama taahhüdünü yinelediği belirtildi.Nükleer konularda ortak bir danışma grubu kurulması kararı, Güney Kore ve ABD liderleri tarafından imzalanan Washington Deklarasyonu kapsamında Nisan 2023'te alınmıştı.

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