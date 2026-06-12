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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/gozaltinda-kotu-muamele-ve-usulsuz-arama-iddialari-sorusturma-baslatildi-1106459162.html
Gözaltında kötü muamele ve usulsüz arama iddiaları: Soruşturma başlatıldı
Gözaltında kötü muamele ve usulsüz arama iddiaları: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, bir ceza davasında yargılanan kişinin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanlığı, bir ceza davasında yargılanan kişinin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlattı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/silivri-belediyesine-operasyon-belediye-baskani-bora-balcioglu-dahil-18-gozalti--1106444814.html
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mustafa çiftçi, türkiye, i̇çişleri bakanlığı
mustafa çiftçi, türkiye, i̇çişleri bakanlığı

Gözaltında kötü muamele ve usulsüz arama iddiaları: Soruşturma başlatıldı

14:24 12.06.2026
© AAİçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© AA
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İçişleri Bakanlığı, bir ceza davasında yargılanan kişinin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanlığı, bir ceza davasında yargılanan kişinin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir"
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