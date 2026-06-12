https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/futbol-kurallari-degisti-hakemler-artik-kamera-mi-takacak-1106464535.html

Futbol kuralları değişti: Hakemler artık kamera mı takacak?

Futbol kuralları değişti: Hakemler artık kamera mı takacak?

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarihi bir ilk yaşanıyor. FIFA, turnuvadaki 104 maçın tamamında hakemlerin kafasına yüksek çözünürlüklü kameralar takılacağını... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T16:51+0300

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spor

kuzey amerika

dünya kupası

fifa

var

dünya kupası

ali bin nasır (hakem)

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Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde teknolojik bir dönüm noktası olmaya hazırlanıyor. FIFA, turnuva genelindeki 104 maçın tamamında görev yapacak hakemlerin kulaklıklarına küçük, yüksek çözünürlüklü ve sabitleme özelliğine sahip vücut kameraları monte edileceğini doğruladı. FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina tarafından yapılan açıklamaya göre bu sistem, futbolseverlere ve yayıncılara gol anlarını ve tartışmalı pozisyonları daha önce hiç görülmemiş bir hakem bakış açısından izleme fırsatı sunacak. Hakem kamerası görüntüleri maç esnasında her an canlı yayınlanmasa da kritik anlarda, tartışmalı pozisyonlarda ve maç tekrarlarında ekranlara getirilecek.Kamera sadece bir eğlence değil: Hakem gelişimi i̇çin kritik hamleFutbolda hakem performans değerlendirmesi için yeni bir dönemi başlatan bu hamle, sadece bir pazarlama stratejisi olmanın çok ötesinde amaçlar taşıyor. Dış kameraların gözden kaçırabileceği detayları yakalayacak olan bu sistem, antrenörlerin ve yetkililerin kararların tam olarak hangi açıyla ve nasıl verildiğini incelemesine olanak tanıyacak. Geçmişi 2013 yılındaki MLS All-Star maçına dayanan ve İngiltere'de ilk kez 2024'te Premier Lig hakemi Jarred Gillet tarafından Crystal Palace - Manchester United maçında denenen bu teknoloji, 2025 Kulüpler Dünya Kupası testlerinin ardından nihai onayını aldı.2026 FIFA Dünya Kupası'nda ezber bozan yeni kurallarBu yıl oyunun hızını artırmak, zaman geçirmeyi engellemek ve adaleti sağlamak adına dünya kupası yeni kuralları da yürürlüğe giriyor. Turnuvada büyük tartışmalara yol açması beklenen yeni radikal düzenlemeler şunlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hayatta-olmasi-bile-mucizeydi-olumcul-sakatliktan-dunya-kupasina-meksikanin-9-numarasi--raul-1106460103.html

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kuzey amerika, dünya kupası, fifa, var, dünya kupası, ali bin nasır (hakem)