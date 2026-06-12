Futbol kuralları değişti: Hakemler artık kamera mı takacak?
16:51 12.06.2026 (güncellendi: 16:52 12.06.2026)
© AAKadın Hakem - Sarı Kart
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarihi bir ilk yaşanıyor. FIFA, turnuvadaki 104 maçın tamamında hakemlerin kafasına yüksek çözünürlüklü kameralar takılacağını açıkladı. Hakem kamerası teknolojisi hem taraftarlara benzersiz bir yayın deneyimi sunacak hem de hakem eğitimi ve kararların analizi süreçlerinde devrim yaratacak.
Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde teknolojik bir dönüm noktası olmaya hazırlanıyor. FIFA, turnuva genelindeki 104 maçın tamamında görev yapacak hakemlerin kulaklıklarına küçük, yüksek çözünürlüklü ve sabitleme özelliğine sahip vücut kameraları monte edileceğini doğruladı. FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina tarafından yapılan açıklamaya göre bu sistem, futbolseverlere ve yayıncılara gol anlarını ve tartışmalı pozisyonları daha önce hiç görülmemiş bir hakem bakış açısından izleme fırsatı sunacak. Hakem kamerası görüntüleri maç esnasında her an canlı yayınlanmasa da kritik anlarda, tartışmalı pozisyonlarda ve maç tekrarlarında ekranlara getirilecek.
Kamera sadece bir eğlence değil: Hakem gelişimi i̇çin kritik hamle
Futbolda hakem performans değerlendirmesi için yeni bir dönemi başlatan bu hamle, sadece bir pazarlama stratejisi olmanın çok ötesinde amaçlar taşıyor. Dış kameraların gözden kaçırabileceği detayları yakalayacak olan bu sistem, antrenörlerin ve yetkililerin kararların tam olarak hangi açıyla ve nasıl verildiğini incelemesine olanak tanıyacak. Geçmişi 2013 yılındaki MLS All-Star maçına dayanan ve İngiltere'de ilk kez 2024'te Premier Lig hakemi Jarred Gillet tarafından Crystal Palace - Manchester United maçında denenen bu teknoloji, 2025 Kulüpler Dünya Kupası testlerinin ardından nihai onayını aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ezber bozan yeni kurallar
Bu yıl oyunun hızını artırmak, zaman geçirmeyi engellemek ve adaleti sağlamak adına dünya kupası yeni kuralları da yürürlüğe giriyor. Turnuvada büyük tartışmalara yol açması beklenen yeni radikal düzenlemeler şunlar:
10 Saniyelik Oyuncu Değişikliği: Oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde sahayı terk etmezse, yerine girecek oyuncu 1 dakika boyunca kenarda bekleyecek ve takımı o sürede 10 kişi oynayacak.
5 Saniye Sınırı: Taç ve kale vuruşlarında gecikme olursa hakem 5 saniye sayacak. Süre aşılırsa taç atışı rakibe geçecek, kale vuruşunda ise rakip takım korner kazanacak.
Sakatlık Cezası: Saha dışında tedavi gören futbolcular, takımlarını 1 dakika boyunca 10 kişi bırakmak zorunda kalacak.
Genişletilmiş VAR Yetkileri: VAR incelemesi artık hatalı kornerleri, ikinci sarı kartları, yanlış oyuncuya kart verilmesini ve top oyuna girmeden önceki hücum faullerini kapsayacak.
Ağız Kapatmaya Kırmızı Kart: Irkçı ve hakaret içerikli söylemleri gizlemek için hakemle konuşurken ağzını kapatan oyuncular direkt kırmızı kart ile cezalandırılacak.
Sahayı Terk Etmenin Bedeli Ağır: Karara tepki gösterip sahayı terk eden oyuncu kırmızı kart görecek. Takım halinde sahayı terk eden taraf ise maçı hükmen kaybedecek.