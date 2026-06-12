https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/filistinli-cocugun-kirilan-gozlukleri-icin-agladigi-video-milyonlarca-izlendi-1106458605.html

Filistinli çocuğun kırılan gözlükleri için ağladığı video milyonlarca izlendi

Filistinli çocuğun kırılan gözlükleri için ağladığı video milyonlarca izlendi

Sputnik Türkiye

Yedi yaşındaki Eyüp Cüneyd’de yeni bir gözlük verildi ancak hala ameliyata ihtiyacı var. Gazze'deki çocuklar ateşkese rağmen tedaviye erişemiyor. Detaylar haberde...

2026-06-12T14:04+0300

2026-06-12T14:04+0300

2026-06-12T14:04+0300

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Gazze'de ağır görme bozukluğu yaşayan 7 yaşındaki Filistinli çocuk Eyüp Cüneyd’in kırılan gözlükleri için ağladığı video, sosyal medya ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.Eyüp’ün görüntüleri, İsrail ablukası ve savaşın yol açtığı yıkım nedeniyle göz muayenesi, düzeltici gözlükler veya uzman göz ameliyatlarına erişemeyen Gazze'deki çok sayıda görme sorunu yaşayan çocuğun durumunu gündeme taşıdı.Milyonlarca izlendi, yeni gözlük verildiVideo on milyonlarca kişi tarafından izlendikten sonra Eyüp’e yeni bir gözlük verildi. Ancak bu gelişme temel sorunu çözmüş değil; çünkü çocuğun acil olarak ameliyat olması gerekiyor.Gazze Limanı bölgesinde yerinden edilmiş durumda yaşayan 30 yaşındaki annesi Emin Cüneyd, Londra merkezli Guardian’a yaptığı açıklamada oğlunun sorununun iki yaşındayken başladığını anlattı."Onu tedavi için yurt dışına götürmeye hazırlanıyorduk ama savaş başladı ve her şey durdu" dedi.Eyüp’ün annesi onun sık sık şu soruları sorduğunu söylüyor:‘Paylaştığım videodan sonra yardım ettiler’Annesinin anlattığına göre nisan ayının sonunda Eyüp, molozlarla kaplı bir yolda aile üyelerinden biriyle yürürken düştü ve yüzünü yere çarptı. Bu sırada gözlükleri kırıldı."Bir anda ağlamaya başladı, yerde yuvarlandı ve gözlüklerini çaresizce yeniden birleştirmeye çalıştı" diyen anne şöyle devam etti:Yakınları gözlükleri defalarca tamir etmeye çalıştı ancak hasarlı mercekler onarılamadı.Annesi, "Paylaştığım video çadıra ulaştıktan sonra çekildi" dedi ve ekledi:Göz hastanesi servis dışıHastanelerde cerrahi mikroskoplar ve katarakt ameliyatlarında kullanılan "fako" cihazları gibi temel ekipmanlar bulunmuyor. Yetkililere göre yalnızca katarakt ameliyatı bekleyen hasta sayısı 2 bin 800'ü aşmış durumda. Kornea nakilleri, glokom operasyonları ve rekonstrüktif cerrahiler dahil toplam bekleyen göz operasyonu sayısı ise 4 bini geçiyor.Buna ek olarak, sağlık tesislerinin çevresindeki İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze Şehri'ndeki tek kamu göz sağlığı merkezi olan Devlet Göz Hastanesi geçici olarak hizmet dışı kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/filistinli-kardesler-gazze-enkazini-yapi-malzemesine-donusturen-projeyle-2026-dunya-toprak-odulunu-1106456238.html

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