https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/filistinli-cocugun-kirilan-gozlukleri-icin-agladigi-video-milyonlarca-izlendi-1106458605.html
Filistinli çocuğun kırılan gözlükleri için ağladığı video milyonlarca izlendi
Filistinli çocuğun kırılan gözlükleri için ağladığı video milyonlarca izlendi
Sputnik Türkiye
Yedi yaşındaki Eyüp Cüneyd’de yeni bir gözlük verildi ancak hala ameliyata ihtiyacı var. Gazze'deki çocuklar ateşkese rağmen tedaviye erişemiyor. Detaylar haberde...
2026-06-12T14:04+0300
2026-06-12T14:04+0300
2026-06-12T14:04+0300
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Gazze'de ağır görme bozukluğu yaşayan 7 yaşındaki Filistinli çocuk Eyüp Cüneyd’in kırılan gözlükleri için ağladığı video, sosyal medya ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.Eyüp’ün görüntüleri, İsrail ablukası ve savaşın yol açtığı yıkım nedeniyle göz muayenesi, düzeltici gözlükler veya uzman göz ameliyatlarına erişemeyen Gazze'deki çok sayıda görme sorunu yaşayan çocuğun durumunu gündeme taşıdı.Milyonlarca izlendi, yeni gözlük verildiVideo on milyonlarca kişi tarafından izlendikten sonra Eyüp’e yeni bir gözlük verildi. Ancak bu gelişme temel sorunu çözmüş değil; çünkü çocuğun acil olarak ameliyat olması gerekiyor.Gazze Limanı bölgesinde yerinden edilmiş durumda yaşayan 30 yaşındaki annesi Emin Cüneyd, Londra merkezli Guardian’a yaptığı açıklamada oğlunun sorununun iki yaşındayken başladığını anlattı."Onu tedavi için yurt dışına götürmeye hazırlanıyorduk ama savaş başladı ve her şey durdu" dedi.Eyüp’ün annesi onun sık sık şu soruları sorduğunu söylüyor:‘Paylaştığım videodan sonra yardım ettiler’Annesinin anlattığına göre nisan ayının sonunda Eyüp, molozlarla kaplı bir yolda aile üyelerinden biriyle yürürken düştü ve yüzünü yere çarptı. Bu sırada gözlükleri kırıldı."Bir anda ağlamaya başladı, yerde yuvarlandı ve gözlüklerini çaresizce yeniden birleştirmeye çalıştı" diyen anne şöyle devam etti:Yakınları gözlükleri defalarca tamir etmeye çalıştı ancak hasarlı mercekler onarılamadı.Annesi, "Paylaştığım video çadıra ulaştıktan sonra çekildi" dedi ve ekledi:Göz hastanesi servis dışıHastanelerde cerrahi mikroskoplar ve katarakt ameliyatlarında kullanılan "fako" cihazları gibi temel ekipmanlar bulunmuyor. Yetkililere göre yalnızca katarakt ameliyatı bekleyen hasta sayısı 2 bin 800'ü aşmış durumda. Kornea nakilleri, glokom operasyonları ve rekonstrüktif cerrahiler dahil toplam bekleyen göz operasyonu sayısı ise 4 bini geçiyor.Buna ek olarak, sağlık tesislerinin çevresindeki İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze Şehri'ndeki tek kamu göz sağlığı merkezi olan Devlet Göz Hastanesi geçici olarak hizmet dışı kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/filistinli-kardesler-gazze-enkazini-yapi-malzemesine-donusturen-projeyle-2026-dunya-toprak-odulunu-1106456238.html
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gazze, i̇srail, haberler
Filistinli çocuğun kırılan gözlükleri için ağladığı video milyonlarca izlendi
Yedi yaşındaki Eyüp Cüneyd’de yeni bir gözlük verildi ancak hala ameliyata ihtiyacı var. Gazze'deki çocuklar ateşkese rağmen tedaviye erişemiyor.
Gazze'de ağır görme bozukluğu yaşayan 7 yaşındaki Filistinli çocuk Eyüp Cüneyd’in kırılan gözlükleri için ağladığı video, sosyal medya ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.
Eyüp’ün görüntüleri, İsrail ablukası ve savaşın yol açtığı yıkım nedeniyle göz muayenesi, düzeltici gözlükler veya uzman göz ameliyatlarına erişemeyen Gazze'deki çok sayıda görme sorunu yaşayan çocuğun durumunu gündeme taşıdı.
Milyonlarca izlendi, yeni gözlük verildi
Video on milyonlarca kişi tarafından izlendikten sonra Eyüp’e yeni bir gözlük verildi. Ancak bu gelişme temel sorunu çözmüş değil; çünkü çocuğun acil olarak ameliyat olması gerekiyor.
Gazze Limanı bölgesinde yerinden edilmiş durumda yaşayan 30 yaşındaki annesi Emin Cüneyd, Londra merkezli Guardian’a yaptığı açıklamada oğlunun sorununun iki yaşındayken başladığını anlattı.
"Onu tedavi için yurt dışına götürmeye hazırlanıyorduk ama savaş başladı ve her şey durdu" dedi.
Eyüp’ün annesi onun sık sık şu soruları sorduğunu söylüyor:
"Diğer çocuklar neden benim gibi gözlük takmıyor?",
"Neden onlar gibi hareket edemiyorum?",
"Neden onlar gibi okula gidemiyorum?"
‘Paylaştığım videodan sonra yardım ettiler’
Annesinin anlattığına göre nisan ayının sonunda Eyüp, molozlarla kaplı bir yolda aile üyelerinden biriyle yürürken düştü ve yüzünü yere çarptı. Bu sırada gözlükleri kırıldı.
"Bir anda ağlamaya başladı, yerde yuvarlandı ve gözlüklerini çaresizce yeniden birleştirmeye çalıştı" diyen anne şöyle devam etti:
"Eyüp için o gözlükler her şeydi. Onlarla bile net göremiyor ve çoğu zaman nesneleri yüzüne birkaç santimetre yaklaştırmak zorunda kalıyor. Ama gözlüksüzken neredeyse hiç hareket edemiyor."
Yakınları gözlükleri defalarca tamir etmeye çalıştı ancak hasarlı mercekler onarılamadı.
Annesi, "Paylaştığım video çadıra ulaştıktan sonra çekildi" dedi ve ekledi:
"Sokakta çok daha fazla ağlıyordu ve gözlüklerini tamir etmek istediğini söylüyordu çünkü onsuz göremiyordu. Video yayıldıktan sonra bağışçılar bize yardım etti ve yeni bir gözlük alabildik ama bu da ihtiyacı olan doğru numara değil."
Göz hastanesi servis dışı
Hastanelerde cerrahi mikroskoplar ve katarakt ameliyatlarında kullanılan "fako" cihazları gibi temel ekipmanlar bulunmuyor. Yetkililere göre yalnızca katarakt ameliyatı bekleyen hasta sayısı 2 bin 800'ü aşmış durumda. Kornea nakilleri, glokom operasyonları ve rekonstrüktif cerrahiler dahil toplam bekleyen göz operasyonu sayısı ise 4 bini geçiyor.
Buna ek olarak, sağlık tesislerinin çevresindeki İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze Şehri'ndeki tek kamu göz sağlığı merkezi olan Devlet Göz Hastanesi geçici olarak hizmet dışı kaldı.