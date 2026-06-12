https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ev-sahibi-ve-kiracilar-dikkat-e-devlette-kira-sozlesmelerine-yeni-ozellik-1106452498.html

Ev Sahibi ve kiracılar dikkat: e-Devlet'te kira sözleşmelerine yeni özellik

Ev Sahibi ve kiracılar dikkat: e-Devlet'te kira sözleşmelerine yeni özellik

Sputnik Türkiye

e-Devlet üzerinden hazırlanan kira sözleşmelerine yeni özellikler eklendi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, kira... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T12:15+0300

2026-06-12T12:15+0300

2026-06-12T12:15+0300

türki̇ye

kira

sözleşme

devlet

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e-Devlet kira sözleşmesi uygulamasında önemli bir yenilik hayata geçirildi.TEDB Genel Başkanı Hakan Akçam, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda sisteme "Hata Düzelt" ve "Güncelle" fonksiyonlarının eklendiğini duyurdu.Yeni özellikler sayesinde hem ev sahipleri hem de kiracılar, sözleşmeler üzerinde daha kolay işlem yapabilecek.İlk 15 gün içinde hatalar düzeltilebilecekAkçam'ın verdiği bilgiye göre, e-Devlet üzerinden hazırlanan kira sözleşmelerinde onay sürecinin ardından geçen ilk 15 gün içerisinde yazım hataları, rakamsal yanlışlıklar ve bilgi girişlerindeki maddi hatalar düzeltilebilecek.Bu sayede tarafların sözleşmeyi yeniden oluşturmasına gerek kalmadan hataların giderilmesi mümkün olacak.Kira tutarı ve iletişim bilgileri güncellenebilecekYeni eklenen "Güncelle" fonksiyonu ile sözleşmede yer alan bazı bilgiler sözleşme süresi boyunca güncel tutulabilecek.Bu kapsamda;Güncellemeler ek protokol olarak kaydedilecekAkçam, güncelleme işlemlerinin barkodlu belgenin oluşturulmasından sonraki 15'inci günden itibaren sözleşme süresi boyunca yapılabileceğini belirtti.Yapılan güncellemeler sonrasında oluşturulan yeni belge, ana kira sözleşmesine bağlı bir "ek protokol" olarak düzenlenecek.Onay verilmeyen değişiklikler sözleşmeyi etkilemeyecekSistemde yapılan güncelleme taleplerinin karşı taraf tarafından onaylanmaması halinde mevcut sözleşmenin geçerliliğini koruyacağı bildirildi.Akçam, karşı tarafın onay vermediği durumlarda mevcut kira sözleşmesinin yasal olarak yürürlükte kalmaya devam edeceğini vurguladı.Emlak danışmanlarına eğitim verilecekTEDB Genel Başkanı Hakan Akçam, hem vatandaşların hem de emlak danışmanlarının sistemi aktif olarak kullandığını belirterek uygulamanın daha verimli işlemesi için sektör temsilcilerine eğitim verileceğini açıkladı.Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanları tarafından verilecek eğitimlerde, uygulamanın detayları ve kullanım süreçleri sektör temsilcilerine aktarılacak.e-Kira sözleşmesi uygulaması yaygınlaşıyorHazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Kira Sözleşmesi hizmeti, 4 Kasım 2024 itibarıyla vatandaşların kullanımına açılmış, 9 Mayıs 2025'ten itibaren ise emlak danışmanları ve yetkili kişiler tarafından kullanılmaya başlanmıştı.

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