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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kira-zammi-orani-belli-oldu-haziran-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1106272011.html
Kira zammı oranı belli oldu: Haziran ayı artış oranı ne kadar oldu?
Kira zammı oranı belli oldu: Haziran ayı artış oranı ne kadar oldu?
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Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira zam oranı da netleşti. 2026 Haziran ayı kira zam oranı 32.34 oldu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T10:04+0300
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ekonomi̇
kira
kira artış oranı
kira zam oranı
enflasyon
haziran
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Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira zam oranı da netleşti.Nisan-Mayıs kira zammı ne kadar olmuştu?TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında mayıs ayında kira artış oranı yüzde 32,43 olarak belirlenmişti.Nisan ayında ise kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 32,82 olarak gerçekleşmişti.Kira zammı nasıl hesaplanıyor?Mevcut uygulamaya göre kira zam oranı, artış yapılacak aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak hesaplanıyor.Bu oran, kiracılara uygulanabilecek maksimum artış sınırını oluşturuyor. Yasal düzenlemeye göre, mal sahipleri TÜFE ortalamasına eşit veya daha düşük oranda zam yapabiliyor. Belirlenen oran, kira artışlarında üst sınır olarak uygulanıyor.
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kira, kira artış oranı, kira zam oranı, enflasyon, haziran
kira, kira artış oranı, kira zam oranı, enflasyon, haziran

Kira zammı oranı belli oldu: Haziran ayı artış oranı ne kadar oldu?

10:04 05.06.2026 (güncellendi: 10:22 05.06.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturkira artış oranı düşüyor
kira artış oranı düşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira zam oranı da netleşti. 2026 Haziran ayı kira zam oranı 32.34 oldu.
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira zam oranı da netleşti.

Nisan-Mayıs kira zammı ne kadar olmuştu?

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında mayıs ayında kira artış oranı yüzde 32,43 olarak belirlenmişti.
Nisan ayında ise kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 32,82 olarak gerçekleşmişti.

Kira zammı nasıl hesaplanıyor?

Mevcut uygulamaya göre kira zam oranı, artış yapılacak aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak hesaplanıyor.
Bu oran, kiracılara uygulanabilecek maksimum artış sınırını oluşturuyor. Yasal düzenlemeye göre, mal sahipleri TÜFE ortalamasına eşit veya daha düşük oranda zam yapabiliyor. Belirlenen oran, kira artışlarında üst sınır olarak uygulanıyor.
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