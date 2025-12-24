Türkiye
Değerli kağıt ücretlerine 2026 zammı: Pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri arttı
Değerli kağıt ücretlerine 2026 zammı: Pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri arttı
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 2026 yılında değerli kağıt ücretleri artırıldı. Kimlik kartı 220 TL, sürücü belgesi 1690 TL, pasaport defteri ise 1351... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü tebliğine göre, 2026 yılında değerli kağıtların satış bedelleri güncellendi.Buna göre:Yeni ücretler, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Değerli kağıt ücretlerine 2026 zammı: Pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri arttı

03:23 24.12.2025
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 2026 yılında değerli kağıt ücretleri artırıldı. Kimlik kartı 220 TL, sürücü belgesi 1690 TL, pasaport defteri ise 1351 TL olarak belirlendi. Yeni ücretler 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü tebliğine göre, 2026 yılında değerli kağıtların satış bedelleri güncellendi.
Buna göre:
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları: 220 TL (kayıp için 440 TL)
Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri: 1690 TL
Pasaport defteri: 1351 TL
İkamet izni ve yabancı çalışma izni belgeleri: 964 TL
Aile cüzdanı: 1202 TL
Motorlu araç tescil belgesi: 1511 TL
İş makinesi tescil belgesi: 1261 TL
Noter kağıdı ve beyanname: 149 TL
Protesto, vekaletname ve resen senet: 298 TL
Banka çekleri (her yaprak): 95 TL
Mavi kart: 220 TL
Yeni ücretler, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
