Değerli kağıt ücretlerine 2026 zammı: Pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri arttı
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 2026 yılında değerli kağıt ücretleri artırıldı. Kimlik kartı 220 TL, sürücü belgesi 1690 TL, pasaport defteri ise 1351... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T03:23+0300
2025-12-24T03:23+0300
2025-12-24T03:23+0300
dünya
resmi gazete
çipli kimlik kartı
sürücü belgesi
pasaport
çalışma muafiyeti i̇zin belgesi
aile cüzdanı
tescil
noter
senet
Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü tebliğine göre, 2026 yılında değerli kağıtların satış bedelleri güncellendi.Buna göre:Yeni ücretler, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
değerli kağıt ücretleri, 2026 değerli kağıt fiyatları, kimlik kartı ücreti 2026, sürücü belgesi ücreti 2026, pasaport defteri ücreti, ikamet izni bedeli, noter kağıdı ücreti, aile cüzdanı fiyatı, motorlu araç tescil ücreti, iş makinesi tescil ücreti, mavi kart bedeli, yabancı çalışma izni ücreti, resmi gazete tebliği, hazine ve maliye bakanlığı
Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü tebliğine göre, 2026 yılında değerli kağıtların satış bedelleri güncellendi.
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları:
220 TL (kayıp için
440 TL)
Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri:
1690 TL
Pasaport defteri:
1351 TL
İkamet izni ve yabancı çalışma izni belgeleri:
964 TL
Motorlu araç tescil belgesi:
1511 TL
İş makinesi tescil belgesi:
1261 TL
Noter kağıdı ve beyanname:
149 TL
Protesto, vekaletname ve resen senet:
298 TL
Banka çekleri (her yaprak):
95 TL
Yeni ücretler, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.