Abdulkadir Selvi: 'Kılıçdaroğlu böyle devam ettiği sürece CHP’ye hâkim olamayacağını gördü'

CHP Genel Başkanı’nın CHP grubunda konuşması engellendi. Meclis’teki makam odasını kullanmasına izin verilmiyor. Türk siyaseti çok şeyi yaşadı ama CHP’de yaşananların bir örneği yaşanmadı. Salı günü CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu mu konuşacak yoksa Özgür Özel mi tartışması yaşanmıştı. Sonunda kürsüye Özgür Özel çıktı, Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkeze almak zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu’nun CHP’liler arasında yeni olaylar çıkmaması için sağduyulu hareket ettiğini yazmıştım. Bunun bir perde arkası var. Mansur Yavaş’ın attığı tweetten sonra Kılıçdaroğlu’nun geri adım attığı söyleniyor ama doğru değil. Perde arkasında müthiş bir temas trafiği yaşanmış.