Abdulkadir Selvi: 'Kılıçdaroğlu böyle devam ettiği sürece CHP’ye hâkim olamayacağını gördü'
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
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CHP'de 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. "Kılıçdaroğlu ihraçlar için düğmeye bastı" başlıklı köşe yazısında gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP'deki gelişmeleri köşesine taşıdı.
CHP'de milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin ise daha sonra yapılacağı belirtildi.
CHP'deki bu gelişmelerin ardından gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde şunları kaydetti:
CHP Genel Başkanı’nın CHP grubunda konuşması engellendi. Meclis’teki makam odasını kullanmasına izin verilmiyor. Türk siyaseti çok şeyi yaşadı ama CHP’de yaşananların bir örneği yaşanmadı. Salı günü CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu mu konuşacak yoksa Özgür Özel mi tartışması yaşanmıştı. Sonunda kürsüye Özgür Özel çıktı, Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkeze almak zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu’nun CHP’liler arasında yeni olaylar çıkmaması için sağduyulu hareket ettiğini yazmıştım. Bunun bir perde arkası var. Mansur Yavaş’ın attığı tweetten sonra Kılıçdaroğlu’nun geri adım attığı söyleniyor ama doğru değil. Perde arkasında müthiş bir temas trafiği yaşanmış.
CHP’de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi hiçbir şekilde uzlaşmaya açık değil. Örgüt mantığıyla hareket ediyorlar. CHP Genel Merkezi’ne barikat kurmuşlardı. Sonuna kadar direniş kararı almış durumdalar.
Kılıçdaroğlu ise böyle devam ettiği sürece CHP’ye hâkim olamayacağını gördü. İhraçlar için düğmeye bastı. Şimdilik 9 kişi ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Neden bu isimler seçildi? Kılıçdaroğlu arınma iddiasıyla geldi. 1-Bu isimler mutlak butlan davasıyla ilgili yargılama nedeniyle haklarında fezleke düzenlenenler. 2-Aziz İhsan Aktaş davası bedeniyle haklarında fezleke düzenlenenler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiği için disipline sevk edilmiş değiller. Örneğin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın var ama Murat Emir yok.