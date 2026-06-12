CHP PM'den istifa etmeyen Oğuz Kaan Salıcı yanıtladı: CHP'nin Genel Başkanı kim?

Özellikle biliyorsunuz, ilk açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı ve onun yaptığı açıklamaya baktığımızda, fiyat odaklı bir operasyon olduğu orada belirtiliyor. Yani diyor ki, piyasa işleyişini bozarak, haksız fiyat artışları ile tüketiciyi mağdur ettiği, serbest rekabet ortamını ihlal ederek, fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı ve 13 şirkete de denetim kayyımı atandı. Yani bu, şu demek: Normal kayyım değil bu. Bir denetim kayyımı, yönetim kurulunun işlemlerini denetleyen, bir ön denetim yapan ve o konuda bir anlamda karar veren, yönlendiren. Yani diyelim ki, firma yönetim kurulu karar aldı; "Biz tavuk etine zam yapacağız." Bu kayyım diyecek ki: "Hayır, zam yapamazsın. Maliyet arttı, şu oldu." Ona çok fazla dikkate almayacak, öyle görünüyor. Şu: Rekabet Kurumu, 2024'te bir soruşturma açtı. Ve bu soruşturma, 27 Eylül 2025'te sonuçlandı. Bu, 14 firma hakkında soruşturma açılmıştı. Bu 14 firmadan bir tanesi aklanmış oldu. Yani denildi ki, onun rekabeti bozucu bir faaliyeti yok. Diğer 13 firmadan da 5 tanesi uzlaşmaya gitti. Rekabet Kurumuna dedi ki: "Evet, ben rekabeti ihlal ettim, uzlaşmak istiyorum." Uzlaşmaya gidince de verilen ceza %25 indirimli olarak uygulanıyor. 8 firma da ceza aldı. Şimdi bu 13 firma, kayyım atanan 13 firmaya baktığımızda, bunun 11 tanesi işte o firmalar. Yani aynı, oradan geliyor. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, bir ürünün fiyatı bazen bir kafaya takılıyor, sanki bütün enflasyonun sorumlusu oymuş gibi onun üzerinde duruluyor. Beyaz et de öyle oldu. Sonra bu geçtiğimiz Ramazan ayı öncesinde, "3 tane firma zam yaptı" diye önce onlara denildi ki: "Bu zamları geri alın. Ramazanda zam mı olur, Ramazan öncesi zam mı olur?" diye. Bunlar geri almayınca, ihracat tamamen yasaklandı. Yani artık öyle bir noktaya gelmişti ki ve sonunda baktığımızda işte 13 firmaya kayyım ve 32 kişiye de gözaltı kararı. Şimdi burada baktığımız zaman, bu firmaların beyaz et sektöründeki etkinliği %80. Yani beyaz etin %80'ini bu firmalar üretiyor, bunlar dağıtıyor, bunlar kontrol ediyor. Ve bu firmalardan 7 tanesi, İstanbul Sanayi Odasının 500 büyük şirketi arasında yer alıyor. Aralarında uluslararası sermayenin de olduğu şirketler var. Yani baktığınız zaman gerçekten hani, "Bununla operasyon yaptık, tamam. Bundan sonra tavuk eti düşecek" diye bu şekilde bakanlar da var ama geçmişte hatırlarsınız; işte kuru soğan, patates depoları basıldı, onlar terörist ilan edildi ama fiyatların düşmediğini... Çünkü fiyatın nedeni bu baskınlarla, şeyle ortadan kaldırılamıyor. En önemli neden, maliyetlerin yüksek olması. Baktığımızda, yani uzun bir süredir beyaz et üzerinde bu baskı, bu şey var. Bu, ilk kez benim gördüğüm kadarıyla... Normalde Rekabet Kurumu birçok konuda işte soruşturma açar, ceza verir. O cezalar ödenir. Ama burada bu ceza, ilk kez ceza hukuku konusuna girdi. Yani insanlar gözaltına alınıp bir başka boyuta taşınmış oldu. İlk kez görüyorum ben bunu. Rekabet Kurulu'nun kararlarını takip ediyorum. Genelde dediğim gibi cezalar... Ki birçok sektöre ceza kesildi. Hatta "7,5 milyar lirayı falan bulduk" diye Rekabet Kurumu Başkanı biraz da övünerek anlatmıştı.