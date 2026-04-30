Eski FBI Direktörü 'deniz kabuklarıyla' Trump'ı tehdit iddiasıyla mahkemeye çıktı, dakikalar içinde serbest kaldı

Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, dün Kuzey Karolina sahilinde deniz kabuklarının fotoğraflarını çekerek Trump'a tehdit savurmakla... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T10:34+0300

Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, Mayıs 2025'te sosyal medya hesabında kumsalda "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuklarını gösteren bir fotoğraf paylaşmış, söz konusu paylaşım, Trump'a suikast girişimi iddiasıyla büyük tepki toplamıştı.Comey, fotoğrafı hızlı bir şekilde silse de fotoğraf sosyal medyada geniş şekilde paylaşılmış ve tartışmalara neden olmuştu.ABD Gizli Servisi, Trump'a "suikast çağrısı" yapmakla suçlanan Comey'yi sorguladığını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump da Comey'yi kendisine suikast çağrısında bulunmakla suçlamıştı."86 47" paylaşımının Trump'a suikast çağrısıyla ilişkilendirilmesinin "çılgınlık" olduğunu ifade eden Comey, "Şiddetin hiçbir türüyle ilişkilendirilmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.ABD Adalet Bakanlığına bağlı federal savcılar, dün paylaşımın "makul bir kişi tarafından ABD Başkanı'na zarar verme niyetinin ciddi bir ifadesi" olarak yorumlanacağını" ileri sürerek 28 Nisan'da Comey hakkında dava açmıştı.Comey, dün Virginia eyaletindeki federal mahkemede hakim karşısına çıkmış ve mahkeme, kefalet ödenmeksizin Comey'yi serbest bırakmıştı."86" terimi halk arasında "bir şeyi ya da birini ortadan kaldırmakla" ilişkilendiriliyor, "47" sayısı ise ABD'nin 47. başkanı olan Trump'a bir gönderme olarak görülüyor.Trump tepki gösterdiABD Başkanı Donald Trump, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin sosyal medyada paylaştığı "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuğu fotoğraflı paylaşımına tepki gösterdi."86"nın "mafya dilinde 'onu öldür' anlamına geldiğini" savunan Trump, şunları kaydetti:

