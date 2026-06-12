https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/besiktasin-yildizi-oh-hyeon-gyu-guney-koreye-cekya-karsisinda-3-puani-getirdi-1106443866.html

Beşiktaş'ın yıldızı Oh Hyeon-gyu Güney Kore'ye Çekya karşısında 3 puanı getirdi

Beşiktaş'ın yıldızı Oh Hyeon-gyu Güney Kore'ye Çekya karşısında 3 puanı getirdi

Sputnik Türkiye

FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubunda Güney Kore ile Çekya takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı. Golsüz geçen ilk... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T07:23+0300

2026-06-12T07:23+0300

2026-06-12T07:23+0300

spor

çekya

güney kore

dünya kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başladı. A grubunda Meksika ile Güney Afrika'nın kozlarını paylaştığı ve Meksika'nın 2-0 galip geldiği maçın ardından gruptaki diğer iki ekip Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi.İlk yarının golsüz tamamlandığı maçta Çekya, 59. dakikada golünü atarak 1-0 öne geçti. Güney Kore büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.Güney Kore'nin gollerini 67. dakikada In-Beom Hwang ve 80. dakikada Beşiktaş'ın yıldızı Hyeongyu Oh'tan geldi. Çekya'nın tek golünü Ladislav Krejci kaydetti.Bu sonuçla Güney Kore ve Meksika, A grubunda ilk maçlar sonucunda 3'er puana ulaştı. Çekya ve Güney Afrika ise puansız kaldı.

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