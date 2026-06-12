https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/besiktasin-yildizi-oh-hyeon-gyu-guney-koreye-cekya-karsisinda-3-puani-getirdi-1106443866.html
Beşiktaş'ın yıldızı Oh Hyeon-gyu Güney Kore'ye Çekya karşısında 3 puanı getirdi
Beşiktaş'ın yıldızı Oh Hyeon-gyu Güney Kore'ye Çekya karşısında 3 puanı getirdi
Sputnik Türkiye
FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubunda Güney Kore ile Çekya takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı. Golsüz geçen ilk... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T07:23+0300
2026-06-12T07:23+0300
2026-06-12T07:23+0300
spor
çekya
güney kore
dünya kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başladı. A grubunda Meksika ile Güney Afrika'nın kozlarını paylaştığı ve Meksika'nın 2-0 galip geldiği maçın ardından gruptaki diğer iki ekip Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi.İlk yarının golsüz tamamlandığı maçta Çekya, 59. dakikada golünü atarak 1-0 öne geçti. Güney Kore büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.Güney Kore'nin gollerini 67. dakikada In-Beom Hwang ve 80. dakikada Beşiktaş'ın yıldızı Hyeongyu Oh'tan geldi. Çekya'nın tek golünü Ladislav Krejci kaydetti.Bu sonuçla Güney Kore ve Meksika, A grubunda ilk maçlar sonucunda 3'er puana ulaştı. Çekya ve Güney Afrika ise puansız kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/real-madrid-jose-mourinhoyu-acikladi-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1106439469.html
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çekya, güney kore, dünya kupası
çekya, güney kore, dünya kupası
Beşiktaş'ın yıldızı Oh Hyeon-gyu Güney Kore'ye Çekya karşısında 3 puanı getirdi
FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubunda Güney Kore ile Çekya takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı. Golsüz geçen ilk yarının ardından Çekya 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında Güney Kore, 2 gol atarak 3 puanı aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başladı. A grubunda Meksika ile Güney Afrika'nın kozlarını paylaştığı ve Meksika'nın 2-0 galip geldiği maçın ardından gruptaki diğer iki ekip Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi.
İlk yarının golsüz tamamlandığı maçta Çekya, 59. dakikada golünü atarak 1-0 öne geçti. Güney Kore büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.
Güney Kore'nin gollerini 67. dakikada In-Beom Hwang ve 80. dakikada Beşiktaş'ın yıldızı Hyeongyu Oh'tan geldi. Çekya'nın tek golünü Ladislav Krejci kaydetti.
Bu sonuçla Güney Kore ve Meksika, A grubunda ilk maçlar sonucunda 3'er puana ulaştı. Çekya ve Güney Afrika ise puansız kaldı.