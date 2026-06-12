Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/bahceli-turk---islamin-ozu-uyanmalidir-1106444013.html
Bahçeli: Türk - İslam’ın özü uyanmalıdır
Bahçeli: Türk - İslam’ın özü uyanmalıdır
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye politik gündeme dair açıklamalarda bulundu. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T07:43+0300
2026-06-12T07:43+0300
poli̇ti̇ka
mhp
türkgün
devlet bahçeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088853045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_871cc20f9ef7fabd506346fe311bcb7b.jpg
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajında politika gündemine dair değerlendirmede bulundu. Devlet Bahçeli, bölgesel gelişmeler karşısında, "Türk - İslam’ın özü uyanmalıdır" mesajı verdi.Bahçeli'nin açıklamalarından basına yansıyanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/mhp-adana-il-teskilati-feshedildi-1106437966.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088853045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3b0e19c99f93d7579ba935c653b8d0f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mhp, türkgün, devlet bahçeli
mhp, türkgün, devlet bahçeli

Bahçeli: Türk - İslam’ın özü uyanmalıdır

07:43 12.06.2026
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© AA
Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye politik gündeme dair açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajında politika gündemine dair değerlendirmede bulundu. Devlet Bahçeli, bölgesel gelişmeler karşısında, "Türk - İslam’ın özü uyanmalıdır" mesajı verdi.
Bahçeli'nin açıklamalarından basına yansıyanlar:
"Sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Özel, söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslup ile sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Zaman bölünme değil birleşme vakti olsa da sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir."
"Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi, siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir."
“Ancak aksi karar çıkıncaya kadar mahkemenin verdiği kararlara her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının uyma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla ilgili mahkemeler yeni veya farklı bir karar verinceye kadar CHP'nin Genel Başkanının Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır.”
MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
POLİTİKA
MHP Adana il teşkilatı feshedildi
Dün, 20:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала