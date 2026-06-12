Bahçeli: Türk - İslam’ın özü uyanmalıdır
© AABahçeli
© AA
Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye politik gündeme dair açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajında politika gündemine dair değerlendirmede bulundu. Devlet Bahçeli, bölgesel gelişmeler karşısında, "Türk - İslam’ın özü uyanmalıdır" mesajı verdi.
Bahçeli'nin açıklamalarından basına yansıyanlar:
"Sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Özel, söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslup ile sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Zaman bölünme değil birleşme vakti olsa da sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir."
"Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi, siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir."
“Ancak aksi karar çıkıncaya kadar mahkemenin verdiği kararlara her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının uyma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla ilgili mahkemeler yeni veya farklı bir karar verinceye kadar CHP'nin Genel Başkanının Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır.”
Dün, 20:11