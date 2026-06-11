https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/mhp-adana-il-teskilati-feshedildi-1106437966.html
MHP Adana il teşkilatı feshedildi
MHP Adana il teşkilatı feshedildi
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana il teşkilatı, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri gereği feshedildi. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T20:11+0300
2026-06-11T20:11+0300
2026-06-11T20:11+0300
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adana büyükşehir belediyesi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.Yalçın, Adana il teşkilatının, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri gereği feshedildiğini duyurdu.Yapılan düzenlemeyle Hakan Yıldırım, MHP Adana İl Başkanlığı görevine atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/mhp-manisa-il-teskilatini-feshetti-1106409415.html
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mhp, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı
mhp, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı
MHP Adana il teşkilatı feshedildi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana il teşkilatı, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri gereği feshedildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.
Yalçın, Adana il teşkilatının, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri gereği feshedildiğini duyurdu.
Yapılan düzenlemeyle Hakan Yıldırım, MHP Adana İl Başkanlığı görevine atandı.