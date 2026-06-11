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MHP Adana il teşkilatı feshedildi
MHP Adana il teşkilatı feshedildi
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana il teşkilatı, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri gereği feshedildi. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.Yalçın, Adana il teşkilatının, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri gereği feshedildiğini duyurdu.Yapılan düzenlemeyle Hakan Yıldırım, MHP Adana İl Başkanlığı görevine atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/mhp-manisa-il-teskilatini-feshetti-1106409415.html
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mhp, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı
mhp, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı

MHP Adana il teşkilatı feshedildi

20:11 11.06.2026
© AAMHP
MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© AA
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana il teşkilatı, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri gereği feshedildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.
Yalçın, Adana il teşkilatının, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri gereği feshedildiğini duyurdu.
Yapılan düzenlemeyle Hakan Yıldırım, MHP Adana İl Başkanlığı görevine atandı.
MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
POLİTİKA
MHP, Manisa İl Teşkilatı’nı feshetti
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