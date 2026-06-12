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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/anaokulu-sahibinden-okul-mudurune-silahli-saldiri-yaralanan-kadin-hastaneye-kaldirildi-1106442128.html
Anaokulu sahibinden okul müdürüne silahlı saldırı: Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Anaokulu sahibinden okul müdürüne silahlı saldırı: Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Sarıyer'de özel anaokulunda çıkan bir tartışmada müdürü silahla yaralayan okulun sahibi gözaltına alındı. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T01:59+0300
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sarıyer
türkiye
okul müdürü
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İstanbul Sarıyer'de özel anaokulunda anaokulunun sahibi C.O (59) ile kadın müdür G.K. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle C.O, G.K'ye silahla ateş ederek yaraladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri okul sahibini olayda kullandığı silahla yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silah, mermi ve belirli bıçak aletlerinin izinsiz ve ruhsatsız olarak ülkeye sokulması, imal edilmesi, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması" suçlarından işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hatayda-aniz-yangini-cikti-zeytin-bahceleri-zarar-gordu-1106441719.html
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sarıyer, türkiye, okul müdürü
sarıyer, türkiye, okul müdürü

Anaokulu sahibinden okul müdürüne silahlı saldırı: Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

01:59 12.06.2026
© AATutuklama
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© AA
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Sarıyer'de özel anaokulunda çıkan bir tartışmada müdürü silahla yaralayan okulun sahibi gözaltına alındı.
İstanbul Sarıyer'de özel anaokulunda anaokulunun sahibi C.O (59) ile kadın müdür G.K. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle C.O, G.K'ye silahla ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri okul sahibini olayda kullandığı silahla yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silah, mermi ve belirli bıçak aletlerinin izinsiz ve ruhsatsız olarak ülkeye sokulması, imal edilmesi, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması" suçlarından işlem başlatıldı.
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