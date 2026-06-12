https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/anaokulu-sahibinden-okul-mudurune-silahli-saldiri-yaralanan-kadin-hastaneye-kaldirildi-1106442128.html

Anaokulu sahibinden okul müdürüne silahlı saldırı: Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Anaokulu sahibinden okul müdürüne silahlı saldırı: Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Sarıyer'de özel anaokulunda çıkan bir tartışmada müdürü silahla yaralayan okulun sahibi gözaltına alındı. 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T01:59+0300

2026-06-12T01:59+0300

2026-06-12T01:59+0300

türki̇ye

sarıyer

türkiye

okul müdürü

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İstanbul Sarıyer'de özel anaokulunda anaokulunun sahibi C.O (59) ile kadın müdür G.K. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle C.O, G.K'ye silahla ateş ederek yaraladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri okul sahibini olayda kullandığı silahla yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silah, mermi ve belirli bıçak aletlerinin izinsiz ve ruhsatsız olarak ülkeye sokulması, imal edilmesi, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması" suçlarından işlem başlatıldı.

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