https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/abden-ukrayna-ve-moldova-karari-uyelik-muzakerelerinde-yeni-asama-15-haziranda-basliyor-1106468149.html

AB'den Ukrayna ve Moldova kararı: Üyelik müzakerelerinde yeni aşama 15 Haziran'da başlıyor

AB'den Ukrayna ve Moldova kararı: Üyelik müzakerelerinde yeni aşama 15 Haziran'da başlıyor

Sputnik Türkiye

AB, Ukrayna ve Moldova ile yürüttüğü tam üyelik görüşmelerinde somut başlıkların ele alınacağı yeni bir döneme giriyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T22:00+0300

2026-06-12T22:00+0300

2026-06-12T22:00+0300

dünya

avrupa birliği

ab

ukrayna

moldova

ab üyeliği

müzakere

kiev

kişinev

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_0:37:1202:713_1920x0_80_0_0_5f937ca54d9d4dc8d0abacee70dc2382.png

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Moldova’nın tam üyelik sürecinde kritik bir eşiği geride bıraktı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğe üye ülkelerin tamamının, iki adayın katılım sürecinde "esasa ilişkin" görüşmelere geçilmesi konusunda uzlaştığını açıkladı.Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Von der Leyen, süreci “Avrupa Birliği bugün tarihi bir adım attı. Tüm üye devletler, katılım müzakerelerinin ilk kümesini müzakereye açmayı kabul etti” sözleriyle duyurdu.İlk gündem: Hukukun üstünlüğü ve demokrasiVon der Leyen, 15 Haziran'da düzenlenecek resmi konferansla açılacak öncelikli müzakere başlıklarının (kümenin) AB'nin temel ilke ve değerlerini kapsadığını belirtti. Bu kapsamda taraflar ilk olarak "hukukun üstünlüğü" ve "demokratik kurumların inşası ve işleyişi" gibi hayati önem taşıyan konuları masaya yatıracak.Sembolik destekten somut adımlaraAB yönetimi, Rusya ile yaşanan gerilimin gölgesinde Haziran 2022’de Ukrayna ve Moldova’ya "aday ülke" statüsü vermişti. Brüksel kulislerinde bu karar, büyük ölçüde Kiev ve Kişinev yönetimlerine Moskova karşısında verilen sembolik bir siyasi destek olarak yorumlanmıştı.Haziran 2024’te Lüksemburg’da taraflar arasında düzenlenen ilk zirvelerle de katılım müzakereleri kağıt üzerinde resmen başlatılmıştı. 15 Haziran’da açılacak dosyalar ise, üyelik sürecinin sadece bir destek mesajı olmaktan çıkıp ilk kez takvime bağlanmış somut bir içeriğe kavuşması bakımından büyük önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/zaharovadan-batiya-sert-tepki-ukrayna-her-hafta-abyi-bombaliyor-1106428463.html

ukrayna

moldova

kiev

kişinev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, ab, ukrayna, moldova, ab üyeliği, müzakere, kiev, kişinev, rusya, avrupa, ursula von der leyen