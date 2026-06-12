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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/abden-ukrayna-ve-moldova-karari-uyelik-muzakerelerinde-yeni-asama-15-haziranda-basliyor-1106468149.html
AB'den Ukrayna ve Moldova kararı: Üyelik müzakerelerinde yeni aşama 15 Haziran'da başlıyor
AB'den Ukrayna ve Moldova kararı: Üyelik müzakerelerinde yeni aşama 15 Haziran'da başlıyor
Sputnik Türkiye
AB, Ukrayna ve Moldova ile yürüttüğü tam üyelik görüşmelerinde somut başlıkların ele alınacağı yeni bir döneme giriyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T22:00+0300
2026-06-12T22:00+0300
dünya
avrupa birliği
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ukrayna
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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Moldova’nın tam üyelik sürecinde kritik bir eşiği geride bıraktı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğe üye ülkelerin tamamının, iki adayın katılım sürecinde "esasa ilişkin" görüşmelere geçilmesi konusunda uzlaştığını açıkladı.Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Von der Leyen, süreci “Avrupa Birliği bugün tarihi bir adım attı. Tüm üye devletler, katılım müzakerelerinin ilk kümesini müzakereye açmayı kabul etti” sözleriyle duyurdu.İlk gündem: Hukukun üstünlüğü ve demokrasiVon der Leyen, 15 Haziran'da düzenlenecek resmi konferansla açılacak öncelikli müzakere başlıklarının (kümenin) AB'nin temel ilke ve değerlerini kapsadığını belirtti. Bu kapsamda taraflar ilk olarak "hukukun üstünlüğü" ve "demokratik kurumların inşası ve işleyişi" gibi hayati önem taşıyan konuları masaya yatıracak.Sembolik destekten somut adımlaraAB yönetimi, Rusya ile yaşanan gerilimin gölgesinde Haziran 2022’de Ukrayna ve Moldova’ya "aday ülke" statüsü vermişti. Brüksel kulislerinde bu karar, büyük ölçüde Kiev ve Kişinev yönetimlerine Moskova karşısında verilen sembolik bir siyasi destek olarak yorumlanmıştı.Haziran 2024’te Lüksemburg’da taraflar arasında düzenlenen ilk zirvelerle de katılım müzakereleri kağıt üzerinde resmen başlatılmıştı. 15 Haziran’da açılacak dosyalar ise, üyelik sürecinin sadece bir destek mesajı olmaktan çıkıp ilk kez takvime bağlanmış somut bir içeriğe kavuşması bakımından büyük önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/zaharovadan-batiya-sert-tepki-ukrayna-her-hafta-abyi-bombaliyor-1106428463.html
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avrupa birliği, ab, ukrayna, moldova, ab üyeliği, müzakere, kiev, kişinev, rusya, avrupa, ursula von der leyen
avrupa birliği, ab, ukrayna, moldova, ab üyeliği, müzakere, kiev, kişinev, rusya, avrupa, ursula von der leyen

AB'den Ukrayna ve Moldova kararı: Üyelik müzakerelerinde yeni aşama 15 Haziran'da başlıyor

22:00 12.06.2026
© Sputnik / Алексей ВитвицкийAB bayrakları
AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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AB, Ukrayna ve Moldova ile yürüttüğü tam üyelik görüşmelerinde somut başlıkların ele alınacağı yeni bir döneme giriyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, içeriğe dayalı kapsamlı müzakerelerin 15 Haziran'daki hükümetlerarası konferansla resmen başlayacağını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Moldova’nın tam üyelik sürecinde kritik bir eşiği geride bıraktı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğe üye ülkelerin tamamının, iki adayın katılım sürecinde "esasa ilişkin" görüşmelere geçilmesi konusunda uzlaştığını açıkladı.
Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Von der Leyen, süreci “Avrupa Birliği bugün tarihi bir adım attı. Tüm üye devletler, katılım müzakerelerinin ilk kümesini müzakereye açmayı kabul etti” sözleriyle duyurdu.

İlk gündem: Hukukun üstünlüğü ve demokrasi

Von der Leyen, 15 Haziran'da düzenlenecek resmi konferansla açılacak öncelikli müzakere başlıklarının (kümenin) AB'nin temel ilke ve değerlerini kapsadığını belirtti. Bu kapsamda taraflar ilk olarak "hukukun üstünlüğü" ve "demokratik kurumların inşası ve işleyişi" gibi hayati önem taşıyan konuları masaya yatıracak.

Sembolik destekten somut adımlara

AB yönetimi, Rusya ile yaşanan gerilimin gölgesinde Haziran 2022’de Ukrayna ve Moldova’ya "aday ülke" statüsü vermişti. Brüksel kulislerinde bu karar, büyük ölçüde Kiev ve Kişinev yönetimlerine Moskova karşısında verilen sembolik bir siyasi destek olarak yorumlanmıştı.
Haziran 2024’te Lüksemburg’da taraflar arasında düzenlenen ilk zirvelerle de katılım müzakereleri kağıt üzerinde resmen başlatılmıştı. 15 Haziran’da açılacak dosyalar ise, üyelik sürecinin sadece bir destek mesajı olmaktan çıkıp ilk kez takvime bağlanmış somut bir içeriğe kavuşması bakımından büyük önem taşıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
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