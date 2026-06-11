https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/zaharovadan-batiya-sert-tepki-ukrayna-her-hafta-abyi-bombaliyor-1106428463.html
Zaharova’dan Batı’ya sert tepki: ‘Ukrayna her hafta AB’yi bombalıyor’
Zaharova’dan Batı’ya sert tepki: ‘Ukrayna her hafta AB’yi bombalıyor’
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin son 3 ayda Avrupa Birliği (AB) topraklarında 11 ayrı askeri olaya sebebiyet verdiğini belirten Zaharova, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmaya... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T13:54+0300
2026-06-11T13:54+0300
2026-06-11T13:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
avrupa birliği
nato
ab
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin eylemlerinin artık doğrudan AB’nin güvenliğini tehdit ettiğini gözler önüne seren çarpıcı veriler paylaştı. Telegram hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Rus diplomat, son üç ay içinde Kiev'in AB topraklarında yol açtığı 11 askeri olayın resmen doğrulandığını duyurdu.Zaharova, Batılı liderlerin kendi güvenliklerini tehlikeye atan bu pervasızlığa rağmen Kiev'e silah fonlamaya devam etmesini sert bir dille eleştirerek şu ifadeleri kullandı:NATO tarihinde bir ilk: Kendi hava sahasında vuruluyorZaharova, Kiev rejiminin neden olduğu askeri krizlerin Litvanya, Estonya, Letonya, Finlandiya, Yunanistan ve Romanya gibi ülkelerde yaşandığına dikkat çekti. Batı blokunun içine düştüğü acizliği ise şu sözlerle özetledi:Rusya’nın duruşuRusya, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatlarının krizi çözmekten uzak olduğunu, aksine NATO ülkelerini çatışmanın doğrudan bir parçası haline getirdiğini defalarca vurguladı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için "meşru askeri hedef" haline geleceğini net bir şekilde ilan etmişti.Kremlin de Batı'nın Kiev'i silahla pompalama politikasının müzakerelere hiçbir katkı sağlamayacağını ve bu tehlikeli oyunun Batı için sadece olumsuz sonuçlar doğuracağını hatırlatmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-ve-donbassta-iki-yerlesimi-ele-gecirdi-1106425950.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği, nato, ab, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği, nato, ab, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Zaharova’dan Batı’ya sert tepki: ‘Ukrayna her hafta AB’yi bombalıyor’
Kiev rejiminin son 3 ayda Avrupa Birliği (AB) topraklarında 11 ayrı askeri olaya sebebiyet verdiğini belirten Zaharova, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmaya devam etmesini ‘siyasi mazoşizm’ olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin eylemlerinin artık doğrudan AB’nin güvenliğini tehdit ettiğini gözler önüne seren çarpıcı veriler paylaştı. Telegram hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Rus diplomat, son üç ay içinde Kiev'in AB topraklarında yol açtığı 11 askeri olayın resmen doğrulandığını duyurdu.
Zaharova, Batılı liderlerin kendi güvenliklerini tehlikeye atan bu pervasızlığa rağmen Kiev'e silah fonlamaya devam etmesini sert bir dille eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
“Olayı net bir şekilde adlandırmak gerekirse; Kiev her hafta Avrupa Birliği’ni bombalıyor. Eğer diplomasi literatürüne ‘siyasi bir mazoşizm’ terimini dahil edeceksek, bundan daha iyi bir örnek bulunamaz.”
NATO tarihinde bir ilk: Kendi hava sahasında vuruluyor
Zaharova, Kiev rejiminin neden olduğu askeri krizlerin Litvanya, Estonya, Letonya, Finlandiya, Yunanistan ve Romanya gibi ülkelerde yaşandığına dikkat çekti. Batı blokunun içine düştüğü acizliği ise şu sözlerle özetledi:
“NATO tarihinde ilk kez, ittifaka ait bir savaş uçağı, bir müttefikin hava sahasında füzeyle insansız hava aracı düşürüyor. İşin en trajikomik tarafı, her benzer olaydan sonra Batı'dan yükselen tek bir ses var, Kiev'e daha fazla para vermeliyiz."
Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatlarının krizi çözmekten uzak olduğunu, aksine NATO ülkelerini çatışmanın doğrudan bir parçası haline getirdiğini defalarca vurguladı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için "meşru askeri hedef" haline geleceğini net bir şekilde ilan etmişti.
Kremlin de Batı'nın Kiev'i silahla pompalama politikasının müzakerelere hiçbir katkı sağlamayacağını ve bu tehlikeli oyunun Batı için sadece olumsuz sonuçlar doğuracağını hatırlatmaya devam ediyor.