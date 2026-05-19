Uzman yorumu: ‘ABD biyolaboratuvarları hibrit savaşın en tehlikeli silahı’

Rusya uzmanı Ibrahim, ABD'nin biyolaboratuvarları Rusya ve Çin sınırlarına yakın bölgelerde kurarak hibrit savaş yürüttüğünü belirtti. Ibrahim, bu tesislerin... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T15:14+0300

Rusya ve bölge siyaseti uzmanı Qusai Ibrahim, Sputnik Arabic’e yaptığı açıklamada, ABD ve Batı dünyasının doğrudan askeri çatışmalar yerine ‘hibrit savaş’ stratejisine yöneldiğini, bu stratejinin en tehlikeli halkasını da biyolojik silahların oluşturduğunu vurguladı.Laboratuvarların tamamen şeffaflıktan uzak bir yapıda işletildiğini belirten Ibrahim, bu durumun insanlığa küresel ölçekte zarar verebilecek askeri araştırmalar ve virüs geliştirme faaliyetleri hakkında ciddi şüpheler doğurduğunu kaydederek şunu dedi:Neden ABD topraklarında değil?Uzman, bu laboratuvarların ABD sınırları içinde kurulmamasının arkasında iki temel neden yattığını belirtti:‘Rus vatandaşlarının sağlık verilerini izliyorlar’Laboratuvarların özellikle Ukrayna gibi ülkelerde yoğunlaşmasını “uzun vadeli ve planlı bir stratejik hamle” olarak nitelendiren Ibrahim, şu çarpıcı iddialarda bulundu:'Küresel güvenlik sistemi erozyona uğruyor'Ibrahim’e göre bu gizemli tesisler, jeopolitik çatışmaları daha da tırmandıracak. Şeffaf olmayan bu sistemlerin Rusya'yı bilimsel, istihbari ve askeri karşı tedbirler almaya zorlayacağını belirten uzman, sağlık alanındaki küresel işbirliğinin çökmesinin insanlığı tehdit ettiğini savundu.Batı ile Rusya arasındaki temel sorunun güven eksikliği ve ‘eşit güvenlik ilkesinin’ çiğnenmesi olduğunu söyleyen Ibrahim, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

