Uzman yorumu: ‘ABD biyolaboratuvarları hibrit savaşın en tehlikeli silahı’
15:11 19.05.2026 (güncellendi: 15:14 19.05.2026)
© AP Photo / ALLEN SULLIVANLaboratuvar, test
Rusya uzmanı Ibrahim, ABD'nin biyolaboratuvarları Rusya ve Çin sınırlarına yakın bölgelerde kurarak hibrit savaş yürüttüğünü belirtti. Ibrahim, bu tesislerin bölge halkının genetik ve sağlık verilerini analiz ederek bölgeye özgü ölümcül virüsler ve bakteriler geliştirmek amacıyla kullanılabileceği uyarısında bulundu.
Rusya ve bölge siyaseti uzmanı Qusai Ibrahim, Sputnik Arabic’e yaptığı açıklamada, ABD ve Batı dünyasının doğrudan askeri çatışmalar yerine ‘hibrit savaş’ stratejisine yöneldiğini, bu stratejinin en tehlikeli halkasını da biyolojik silahların oluşturduğunu vurguladı.
Laboratuvarların tamamen şeffaflıktan uzak bir yapıda işletildiğini belirten Ibrahim, bu durumun insanlığa küresel ölçekte zarar verebilecek askeri araştırmalar ve virüs geliştirme faaliyetleri hakkında ciddi şüpheler doğurduğunu kaydederek şunu dedi:
“Rusya yıllardır bu faaliyetlerin küresel güvenliği istikrarsızlaştırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Çünkü bu durum, diğer ülkelerin de uluslararası denetimin dışında deneyler yapmasının önünü açıyor.”
Neden ABD topraklarında değil?
Uzman, bu laboratuvarların ABD sınırları içinde kurulmamasının arkasında iki temel neden yattığını belirtti:
1.Sıkı iç denetim:ABD'deki istihbarat kurumları ve sivil organizasyonların ülke içindeki denetim mekanizmaları çok daha sert ve katı.
2.Çevre felaketi korkusu: Olası bir sızıntı veya çevre felaketi durumunda ABD yönetiminin kendi vatandaşlarını korumak istemesi, ancak diğer ülke halklarının hayatlarını açıkça gözden çıkarması.
‘Rus vatandaşlarının sağlık verilerini izliyorlar’
Laboratuvarların özellikle Ukrayna gibi ülkelerde yoğunlaşmasını “uzun vadeli ve planlı bir stratejik hamle” olarak nitelendiren Ibrahim, şu çarpıcı iddialarda bulundu:
“Bu yerleşim, ABD’ye Rusya’nın etki alanında stratejik bir konum ve bölgenin biyolojik/çevresel koşullarını yakından izleme özgürlüğü tanıyor. Bu son derece tehlikeli bir durum. Bu sayede Rus vatandaşlarının sağlık durumunu ve genetik yapılarını takip edebilir, bu bölgede aktif olabilecek virüsler tasarlayabilir veya ölümcül bakteriler üretebilirler.”
'Küresel güvenlik sistemi erozyona uğruyor'
Ibrahim’e göre bu gizemli tesisler, jeopolitik çatışmaları daha da tırmandıracak. Şeffaf olmayan bu sistemlerin Rusya'yı bilimsel, istihbari ve askeri karşı tedbirler almaya zorlayacağını belirten uzman, sağlık alanındaki küresel işbirliğinin çökmesinin insanlığı tehdit ettiğini savundu.
Batı ile Rusya arasındaki temel sorunun güven eksikliği ve ‘eşit güvenlik ilkesinin’ çiğnenmesi olduğunu söyleyen Ibrahim, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
“Batı, kendi güvenliğini Rusya, Çin ve diğer ülkelerin zararına inşa etmeye çalışıyor. Küresel sağlık sistemi de dahil olmak üzere tüm uluslararası sistem erozyona uğruyor. Sağlık örgütlerinin bu yapılar üzerinde hiçbir küresel denetiminin olmaması durumu daha da tehlikeli hale getiriyor. Dünya artık, sivil maske altında faaliyet gösteren ancak aslında askeri-biyolojik çalışmalar yürüten bu sistemlerden ciddi şekilde şüphe duyuyor.”