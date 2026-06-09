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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/et-yiyen-parazit-krizi-buyuyor-yeni-tespitlerle-endise-artti-1106378469.html
Et yiyen parazit krizi büyüyor: Yeni tespitlerle endişe arttı
Et yiyen parazit krizi büyüyor: Yeni tespitlerle endişe arttı
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ABD’de hayvancılık sektörünü tehdit eden et yiyen parazite ilişkin kriz, yeni vakaların doğrulanmasıyla birlikte genişliyor. Detaylar haberde...
2026-06-09T17:00+0300
2026-06-09T17:00+0300
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ABD Tarım Bakanlığı, Teksas’taki ana kümelenmenin dışında da görülen vakalarla birlikte üç yeni New World Screwworm (Yeni Dünya vida kurdu) vakasının daha doğrulandığını açıkladı. Böylece toplam vaka sayısı beşe yükseldi.Vakalarda yayılma endişesiSon tespitler arasında Teksas’ta üç buzağı ve bir keçi ile komşu New Mexico eyaletinde bir köpek bulunuyor. Köpeğin, daha önce yanlışlıkla Teksas vakası olarak kayda geçirildiği ve New Mexico’da yaşadığı için yeniden sınıflandırıldığı bildirildi.Yetkililer, söz konusu köpeğin Meksika veya Teksas’a seyahat etmediğini belirterek, enfeksiyonun kaynağını tespit etmek için hayvanın yaşadığı bölgeyi incelemeye aldı.Karantina bölgeleri oluşturulduHer bir vakada yetkililer, yayılımı yavaşlatmak amacıyla 20 kilometrelik karantina bölgeleri oluşturdu.Uzmanlar, parazitin yalnızca çiftlik hayvanlarını değil, milyonlarca beyaz kuyruklu geyiği de tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.Mücadele ve steril sinek yöntemiVida kurdu ya da et yiyen parazit, adını larvaların canlı dokunun içine doğru ilerleyerek yarayı genişletmesinden alıyor. Bu durum hem ciddi doku kaybına hem de ölümcül bakteriyel enfeksiyon riskine yol açıyor.ABD’de bu zararlıyla mücadele için steril erkek sineklerin üretilip havadan bırakıldığı bir program uygulanıyor. Bu yöntemle dişi sineklerin kısır erkeklerle çiftleşmesi sağlanarak popülasyonun zamanla yok edilmesi hedefleniyor.ABD Tarım Bakanlığı, 2024 sonunda Meksika’da yeniden ortaya çıkan parazitin ABD’ye yayılmasını engellemek için şubat ayından bu yana Teksas’ın güneyine steril sinek bırakıldığını ve üretim kapasitesinin artırıldığını açıkladı. Ayrıca Teksas’ta 750 milyon dolarlık yeni bir üretim tesisi kurulması planlanıyor.Sınır ötesi tedbirler ve ekonomik etkilerKanada, Teksas’tan canlı hayvan ithalatını geçici olarak durdurdu. Yetkililer, parazitin özellikle sıcak ve nemli koşullarda daha hızlı yayıldığını belirtiyor.Şu ana kadar vaka sayısındaki artışa rağmen ABD’de kırmızı et fiyatlarında büyük bir değişim görülmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kuvvetli-saganak-geliyor-meteorolojiden-9-kente-uyari-1106363486.html
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teksas, abd, vida, haberler, et yiyen parazit, yeni dünya vida kurdu (nws)
teksas, abd, vida, haberler, et yiyen parazit, yeni dünya vida kurdu (nws)

Et yiyen parazit krizi büyüyor: Yeni tespitlerle endişe arttı

17:00 09.06.2026
Yeni Dünya Vida Kurdu
Yeni Dünya Vida Kurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
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ABD’de hayvancılık sektörünü tehdit eden et yiyen parazite ilişkin kriz, yeni vakaların doğrulanmasıyla birlikte genişliyor.
ABD Tarım Bakanlığı, Teksas’taki ana kümelenmenin dışında da görülen vakalarla birlikte üç yeni New World Screwworm (Yeni Dünya vida kurdu) vakasının daha doğrulandığını açıkladı. Böylece toplam vaka sayısı beşe yükseldi.
Söz konusu parazit aslında bir sinek larvası. Açık yaralara yumurtalarını bırakan sineklerin larvaları, canlı dokuyla besleniyor. Enfekte hayvanlar tedavi edilmezse birkaç hafta içinde ölebiliyor.

Vakalarda yayılma endişesi

Son tespitler arasında Teksas’ta üç buzağı ve bir keçi ile komşu New Mexico eyaletinde bir köpek bulunuyor. Köpeğin, daha önce yanlışlıkla Teksas vakası olarak kayda geçirildiği ve New Mexico’da yaşadığı için yeniden sınıflandırıldığı bildirildi.
Yetkililer, söz konusu köpeğin Meksika veya Teksas’a seyahat etmediğini belirterek, enfeksiyonun kaynağını tespit etmek için hayvanın yaşadığı bölgeyi incelemeye aldı.

Karantina bölgeleri oluşturuldu

Her bir vakada yetkililer, yayılımı yavaşlatmak amacıyla 20 kilometrelik karantina bölgeleri oluşturdu.
Uzmanlar, parazitin yalnızca çiftlik hayvanlarını değil, milyonlarca beyaz kuyruklu geyiği de tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.

Mücadele ve steril sinek yöntemi

Vida kurdu ya da et yiyen parazit, adını larvaların canlı dokunun içine doğru ilerleyerek yarayı genişletmesinden alıyor. Bu durum hem ciddi doku kaybına hem de ölümcül bakteriyel enfeksiyon riskine yol açıyor.
ABD’de bu zararlıyla mücadele için steril erkek sineklerin üretilip havadan bırakıldığı bir program uygulanıyor. Bu yöntemle dişi sineklerin kısır erkeklerle çiftleşmesi sağlanarak popülasyonun zamanla yok edilmesi hedefleniyor.
ABD Tarım Bakanlığı, 2024 sonunda Meksika’da yeniden ortaya çıkan parazitin ABD’ye yayılmasını engellemek için şubat ayından bu yana Teksas’ın güneyine steril sinek bırakıldığını ve üretim kapasitesinin artırıldığını açıkladı. Ayrıca Teksas’ta 750 milyon dolarlık yeni bir üretim tesisi kurulması planlanıyor.

Sınır ötesi tedbirler ve ekonomik etkiler

Kanada, Teksas’tan canlı hayvan ithalatını geçici olarak durdurdu. Yetkililer, parazitin özellikle sıcak ve nemli koşullarda daha hızlı yayıldığını belirtiyor.
Şu ana kadar vaka sayısındaki artışa rağmen ABD’de kırmızı et fiyatlarında büyük bir değişim görülmedi.
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