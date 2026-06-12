https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/abd-ve-iran-arasinda-tarihi-adim-geliyor-mu-onumuzdeki-hafta-mutabakat-zapti-imzalaniyor-1106455629.html

ABD ve İran arasında tarihi adım geliyor mu?: 'Önümüzdeki hafta mutabakat zaptı i̇mzalanıyor'

ABD ve İran arasında tarihi adım geliyor mu?: 'Önümüzdeki hafta mutabakat zaptı i̇mzalanıyor'

Sputnik Türkiye

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilimi düşürecek tarihi bir mutabakat zaptı önümüzdeki hafta imzalanıyor. Hürmüz Boğazı güvenliğinden uranyum... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T13:20+0300

2026-06-12T13:20+0300

2026-06-12T13:20+0300

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abd

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abd

hürmüz boğazı

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ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilimi düşürecek tarihi bir mutabakat zaptı önümüzdeki hafta imzalanıyor. Hürmüz Boğazı güvenliğinden uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulmasına ve ABD yaptırımları konusunun esnetilmesine kadar kritik maddeler içeren bu hamle, 60 günlük yeni bir müzakere sürecini başlatacak.ABD ve İran ilişkilerinde küresel dengeleri değiştirecek tarihi bir dönüm noktasına girildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, iki ülke önümüzdeki haftanın başlarında resmi bir mutabakat zaptı imzalayarak uzun vadeli bir barış ve iş birliği anlaşmasının kapısını aralayacak. Atılacak bu imza, taraflar arasında gelecekteki kapsamlı anlaşmanın detaylarını şekillendirecek 60 günlük kritik bir müzakere süreci döneminin de başlangıcı olacak. İhtiyaç duyulması halinde bu sürenin uzatılabileceği belirtiliyor.Nükleer faaliyetler duruyor, yaptırımlar esniyorAnlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte küresel enerji koridorları ve nükleer güvenlik alanında radikal değişiklikler yaşanacak. Taslağa göre İran, 15-20 yıl süreyle uranyum zenginleştirme çalışmalarını tamamen durdurmayı ve mevcut nükleer tesislerini sökmeyi kabul edecek. Bu dev adımın karşılığında ise ABD, İran ekonomisini felç eden ekonomik yaptırımları kademeli olarak hafifletecek. Ayrıca bölge ticareti için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı üzerindeki mayınların temizlenmesi işlemi de imzanın hemen ardından başlatılacak.ABD i̇stihbaratı: "İran'ın nükleer silah amacı yok"Sürece dair paylaşılan ABD istihbarat raporları, İran’ın nükleer stratejisine dair ezber bozan bir gerçeği ortaya koydu. Rapora göre Tahran yönetiminin elinde şu an bir nükleer silah bulunmuyor ve ülke doğrudan bir silah üretmeyi hiçbir zaman amaçlamadı. İran'ın asıl hedefinin, ihtiyaç duyulması halinde bu silahların üretilmesini mümkün kılacak bir teknolojik altyapı seviyesine ulaşmak olduğu ifade edildi.Liderlerden karşılıklı yeşil işık geldiDiplomatik trafiğin arka planında liderlerin onay süreci de tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada İran liderliğinin ABD-İran anlaşması metnini onayladığını net bir şekilde anladığını belirtti. Eş zamanlı olarak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bağhayi de Washington ile yürütülen görüşmelerde mutabakat metninin ana hatları üzerinde tamamen uzlaşıya varıldığını doğruladı. İran tarafı, çatışmalı sürecin tamamen sona ermesi için "tüm cephelerde" karşılıklı olarak ateşkes yükümlülüklerine sadık kalınması gerektiğinin altını çiziyor.

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