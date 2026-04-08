https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/sgk-istedi-o-ilaclar-geri-odeme-listesine-alindi-yurt-disindan-getirilecek-1104858997.html

SGK istedi o ilaçlar geri ödeme listesine alındı: Yurt dışından getirilecek

08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T15:23+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/07/1067946777_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_44372dcf31242a5cf855cfca3b293190.jpg

SGK'nin SUT'ta Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Tebliğe göre, Türkiye'de alternatif tedavisi bulunmayan akondroplazi hastalığında kullanılan ilaç yurt dışından temin edilerek hastaların erişimine sunuldu.Herediter anjioödem için koruyucu tedavi ilacı geri ödeme kapsamına alındı. Kalp yetmezliği ve kronik böbrek hastalıklarının tedavisi için 2 yeni ilaç geri ödeme listesine eklendi. Epilepsi ve sistinüri tedavisinde kullanılan birer ilaç alternatif tedavi olarak yurt dışından temin edilmeye başlandı.Çölyak ve Protein Metabolizması gıda desteğinde yüzde 30, kseroderma pigmentosum ve albinizm güneş kremi desteğinde yüzde 10, mitokondriyal Sitopati yardımcı ürün desteğinde yüzde 10 artış yapıldı.'Sağlığa ulaşımı kolaylaştıracak yeni düzenlemeleri hayata geçirdik'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tebliğe ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Vatandaşların sağlığının korunması ve en etkin tedavi yöntemlerine ulaşabilmesi için gayretle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, süreç boyunca hassasiyetleri ve destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

