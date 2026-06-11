https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/yksde-onemli-degisiklik-ayni-sinifta-iki-oturum-donemi-bitti-1106417608.html
YKS'de önemli değişiklik: Aynı sınıfta iki oturum dönemi bitti
YKS'de önemli değişiklik: Aynı sınıfta iki oturum dönemi bitti
Sputnik Türkiye
YKS giriş belgeleri erişime açılırken ÖSYM yerleştirme sisteminde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle TYT ve AYT oturumlarında adayların çoğu farklı okul ve... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T10:48+0300
2026-06-11T10:48+0300
2026-06-11T10:48+0300
yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
türkiye
alan yeterlilik testi (ayt)
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20-21 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) giriş belgeleri, ÖSYM’nin internet sitesinden erişime açıldı.TYT ve AYT aynı sınıfta olmayacak mı?Son üç yıldır uygulanan sistemde, adaylar genel olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için aynı okul binalarına, hatta çoğunlukla aynı sınıflara yerleştiriliyordu.Türkiye'nin haberine göre bu yıl ÖSYM yerleştirme algoritmasında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte birçok adayın iki farklı oturum için farklı okullarda sınava girmesi kararlaştırıldı.Yapılan bu değişiklikle, iki oturumu aynı okul binasına denk gelen adaylar olsa bile, her iki oturumda aynı sınıfta sınava girecek hiçbir adayın bulunmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/osym-duyurdu-yks-giris-belgeleri-erisime-acildi-1106395768.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), türkiye, alan yeterlilik testi (ayt)
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), türkiye, alan yeterlilik testi (ayt)
YKS'de önemli değişiklik: Aynı sınıfta iki oturum dönemi bitti
YKS giriş belgeleri erişime açılırken ÖSYM yerleştirme sisteminde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle TYT ve AYT oturumlarında adayların çoğu farklı okul ve sınıflarda sınava girecek şekilde yerleştirildi.
20-21 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) giriş belgeleri, ÖSYM’nin internet sitesinden erişime açıldı.
TYT ve AYT aynı sınıfta olmayacak mı?
Son üç yıldır uygulanan sistemde, adaylar genel olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için aynı okul binalarına, hatta çoğunlukla aynı sınıflara yerleştiriliyordu.
Türkiye'nin haberine göre bu yıl ÖSYM yerleştirme algoritmasında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte birçok adayın iki farklı oturum için farklı okullarda sınava girmesi kararlaştırıldı.
Yapılan bu değişiklikle, iki oturumu aynı okul binasına denk gelen adaylar olsa bile, her iki oturumda aynı sınıfta sınava girecek hiçbir adayın bulunmadığı öğrenildi.