https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/yksde-onemli-degisiklik-ayni-sinifta-iki-oturum-donemi-bitti-1106417608.html

YKS'de önemli değişiklik: Aynı sınıfta iki oturum dönemi bitti

YKS'de önemli değişiklik: Aynı sınıfta iki oturum dönemi bitti

Sputnik Türkiye

YKS giriş belgeleri erişime açılırken ÖSYM yerleştirme sisteminde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle TYT ve AYT oturumlarında adayların çoğu farklı okul ve... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T10:48+0300

2026-06-11T10:48+0300

2026-06-11T10:48+0300

yaşam

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

türkiye

alan yeterlilik testi (ayt)

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20-21 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) giriş belgeleri, ÖSYM’nin internet sitesinden erişime açıldı.TYT ve AYT aynı sınıfta olmayacak mı?Son üç yıldır uygulanan sistemde, adaylar genel olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için aynı okul binalarına, hatta çoğunlukla aynı sınıflara yerleştiriliyordu.Türkiye'nin haberine göre bu yıl ÖSYM yerleştirme algoritmasında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte birçok adayın iki farklı oturum için farklı okullarda sınava girmesi kararlaştırıldı.Yapılan bu değişiklikle, iki oturumu aynı okul binasına denk gelen adaylar olsa bile, her iki oturumda aynı sınıfta sınava girecek hiçbir adayın bulunmadığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/osym-duyurdu-yks-giris-belgeleri-erisime-acildi-1106395768.html

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Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks), türkiye, alan yeterlilik testi (ayt)