https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/osym-duyurdu-yks-giris-belgeleri-erisime-acildi-1106395768.html

ÖSYM duyurdu: YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM duyurdu: YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala milyonlarca adayın beklediği duyuru geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20-21 Haziran... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T12:15+0300

2026-06-10T12:15+0300

2026-06-10T12:15+0300

türki̇ye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

yabancı dil testi (ydt)

alan yeterlilik testi (ayt)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104227/92/1042279259_0:71:1369:841_1920x0_80_0_0_e6473f58c33e0ad65566c9f199a3f3bf.jpg

ÖSYM, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında adayların sınava girecekleri merkez, bina ve salonlara yönelik yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.Yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran'da uygulanacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran'da gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılacak adayların sınav yerleri belli oldu.Sınav giriş belgeleri erişime açıldıAdaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini içeren YKS giriş belgesine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.Sınav giriş belgeleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları halinde görüntülenebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/bakan-yusuf-tekin-acikladi-cuma-gunu-okullar-tatil-edildi-1106394214.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, yabancı dil testi (ydt) , alan yeterlilik testi (ayt)