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ÖSYM duyurdu: YKS giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM duyurdu: YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala milyonlarca adayın beklediği duyuru geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20-21 Haziran... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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ÖSYM, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında adayların sınava girecekleri merkez, bina ve salonlara yönelik yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.Yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran'da uygulanacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran'da gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılacak adayların sınav yerleri belli oldu.Sınav giriş belgeleri erişime açıldıAdaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini içeren YKS giriş belgesine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.Sınav giriş belgeleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları halinde görüntülenebilecek.
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, yabancı dil testi (ydt) , alan yeterlilik testi (ayt)
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, yabancı dil testi (ydt) , alan yeterlilik testi (ayt)

ÖSYM duyurdu: YKS giriş belgeleri erişime açıldı

12:15 10.06.2026
© AALGS - YKS
LGS - YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© AA
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala milyonlarca adayın beklediği duyuru geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2026-YKS için sınav giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında adayların sınava girecekleri merkez, bina ve salonlara yönelik yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran'da uygulanacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran'da gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılacak adayların sınav yerleri belli oldu.

Sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini içeren YKS giriş belgesine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.
Sınav giriş belgeleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları halinde görüntülenebilecek.
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